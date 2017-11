‘La corrupción mata más niños que la malaria’: Bono

Con cuatro conciertos en São Paulo, la banda irlandesa finalizó en el país vecino su celebrado 'The Joshua Tree Tour', que pasó también por Colombia y rindió homenaje al disco del mismo nombre, lanzado hace 30 años.

Allí, en entrevista para el programa de televisión ‘Fantástico’, de la cadena brasileña TV Globo, el vocalista de U2, Bono, y el bajista, Adam Clayton, hablaron sobre política, corrupción y su nuevo álbum, ‘Songs of Experience’, que saldrá a la venta el primero de diciembre.

Su interlocutor fue el jefe de redacción del programa, Álvaro Pereira júnior, quien trabaja en TV Globo desde hace más de 20 años y ha entrevistado a personajes de la talla de Mick Jagger y Lady Gaga.



Después de conversar con él, Bono y Clayton se unieron a sus otros dos compañeros, el guitarrista The Edge y el baterista Larry Mullen Jr., para interpretar las canciones ‘Vertigo’ y ‘Ordinary Love’, en versión desconectada, en el helipuerto de la Red Globo.



Esto fue lo que dijo en Brasil uno de los grupos de rock más importantes de los últimos 50 años.



El nuevo disco de U2, ‘Songs of Experience’, estaba listo para lanzarse hace más de un año, pero ustedes decidieron congelarlo. ¿Por qué creen que ahora sí está listo para salir a la luz?



Adam Clayton: Yo no diría que lo metimos a la nevera. Simplemente, el mundo cambió, ocurrió el ‘brexit’, Trump fue elegido, y nosotros queríamos ver qué iba a pasar. Era importante tener claro el contexto en el que saldrían las canciones. Hicimos algunos cambios, pero no muchos. Y ahora estamos listos para sacarlo.



Bono: Sí, había una especie de apocalipsis político y personal. Yo quería ir un poco más profundo en el tema de la composición, y no solo para responder a lo que Adam decía sobre la locura de un mundo con Donald Trump ‘trumpeando’ el sueño americano y el sueño de todos.



Para mí esto se tornó en algo muy personal, y verás cuando salga que muchas de las canciones son cartas para nuestra audiencia, para mis hijos e hijas. Y hay una carta para América, llamada ‘American Soul’ (‘Alma americana’).



Ustedes siempre hacen referencia a sus raíces y hace unos años, en otra entrevista que hicimos, dijeron que mantenían la fe en el punk rock. ¿Cómo concilian eso con la grandiosidad de las pantallas de alta definición y los montajes de sus ‘shows’?



Adam: Creo que lo hicimos muy bien. Buscamos un hilo emocional más que solo saltar encima del escenario. A eso vamos.

No se trata de proximidad física, sino emocional. Así que si estamos tocando en un bar o en un estadio tenemos la misma conexión emocional FACEBOOK

TWITTER

Bono: Tú puedes estar en un bar viendo a una banda que está a solo unos metros de distancia, pero sentirla muy lejos. No se trata de proximidad física, sino emocional. Así que si estamos tocando en un bar o en un estadio tenemos la misma conexión emocional. Nosotros usamos la tecnología para lograr lo mismo que en nuestros primeros años: una relación muy física. La idea es traspasar el límite entre el escenario y la audiencia. Usamos mucho la tecnología para eso y para darle veracidad a nuestra actuación.



En una entrevista que le dieron al famoso DJ británico Zane Lowe, ustedes se refirieron al hecho de que sienten que en el álbum ‘The Joshua Tree’ hay muchas letras inacabadas. ¿Volver a esas canciones, como han hecho en esta gira, es una forma de terminarlas?



Bono: Es una excelente pregunta. Los poetas suelen revisar su trabajo del pasado, pero los músicos usualmente no lo hacemos. Recuerdo una vez que Bob Dylan, que se presentaba en el mismo concierto, me pidió que lo acompañara para cantar ‘Blowin’ in the Wind’, y yo hice la peor versión. No me acordé de la letra e improvisé tanto que me tuve que disculpar. Y él dijo: “Tranquilo, yo cambio la letra todo el tiempo”. A veces somos demasiado reverenciales con los arreglos y las letras, pero de vez en cuando está bien tener una nueva aproximación.



¿Creen que tras esta gira pueden poner ‘The Joshua Tree’ a descansar y decir finalmente: ‘Sabemos cómo tocarlo y cómo cantarlo’?



Bono: Creo que terminamos, sí. No recuerdo si fue Larry (Mullen Jr., el baterista) o (The) Edge (el guitarrista) el que dijo: “ ‘Joshua Tree’ es como ‘The Wall’, de Pink Floyd. Es como si no pudiéramos repetirlo”. Y yo respondí: “¿En serio?”



Ha sido todo un viaje. Nos divertimos y es difícil decir adiós. Le estamos diciendo adiós aquí en Brasil. Y los sentimientos son extraños. Nunca habíamos tocado el álbum en orden y nunca lo haremos de nuevo.



El nuevo álbum vendrá en todos los formatos: ‘streaming’, CD y vinilo. Si ustedes tuvieran que elegir uno, ¿cuál sería el mejor para disfrutarlo?



Bono: En vinilo, probablemente.



Adam: Me encantaría ver a las personas caminando por ahí con los vinilos.



Bono: Aunque no sería práctico tener uno en el metro, hay algo alrededor de la ceremonia del vinilo, los efectos acústicos de la aguja sobre el disco y la manera como nos hace sentir. Tuvimos muchos problemas encontrando el mejor empaque para este vinilo. Es muy especial. De hecho, el disco es de un color especial.



Adam: Pero si las personas lo consiguen en digital, está bien.



Bono: La música está donde las personas están.



Antes de venir a Brasil, tuvieron un concierto en Argentina. Estando allí, ustedes hablaron de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Cómo hacen para estar siempre actualizados sobre la situación política de los países que visitan?



Bono: Nosotros cofundamos el grupo ONE Campaign, que combate la pobreza extrema. Se concentra en África, pero tenemos miembros en todo el mundo. De esa organización recibimos información constante sobre lo que está pasando.



Con respecto a Brasil, estaba muy interesado en conocer cómo estaba enfrentando el problema de la corrupción.



La corrupción está en todas partes. Ustedes tienen muchos problemas porque son un país rico, sufren lo que llamamos la maldición de los recursos. Cuando se tienen gas, petróleo y minería, llegan los chicos malos.

En África tienen un proverbio: “Recen para que no descubran petróleo”. Porque el petróleo trae a la gente mala FACEBOOK

TWITTER

En África tienen un proverbio: “Recen para que no descubran petróleo”. Porque el petróleo trae a la gente mala.



Pero así como la corrupción es una enfermedad que mata más niños que la malaria, tiene una cura: la transparencia. Por ejemplo, con un gobierno abierto, que deje que la gente tenga acceso a los números de la industria minera.



Sin embargo, hay que decir que Brasil hace unas cosas increíbles. Peleó como ningún otro país en contra del VIH, trajeron genéricos de una empresa de India, poniendo a las personas por encima de la ley internacional, para que pudieran tener acceso a esos medicamentos.



Yo sé que están en un periodo difícil, pero lo van a corregir, se van a solucionar los escándalos. La gente es más poderosa que las personas que están en el poder.



Hablando de poderosos, Bono, usted ha dicho que se sentaría con ellos si creen en las causas en las que usted cree. ¿Usted se sentaría con Donald Trump?



Bono: Quizá tengamos que poner un límite con Donald Trump. Si realmente creyera en lo que él dice, por supuesto que nos comprometeríamos, pero yo creo que él ha hecho una toma hostil de su partido. Tengo amigos muy cercanos en el Partido Republicano y les creo cuando hablan, pero no creo en una sola palabra que salga de la boca de Trump.



Las personas tienen unos sentimientos muy fuertes acerca de George Bush, pero siento que se puede trabajar con él, y lo hicimos. La intervención más extensa en la historia de la medicina fue liderada por los Estados Unidos, por George Bush.



En el caso de Trump se me ha convertido en personal, sobre todo por la forma como se refiere a los manifestantes. Él dice cosas como: “En los viejos tiempos solíamos darles en la cara a los chicos malos”. Y eso es una invitación a usar la violencia. Yo nací en protestas, Adam nació en protestas. Este es un ataque que sentimos personalmente.



Adam: Yo siento que no se puede creer en él y que no entiende la democracia.



ÁLVARO PEREIRA JR.

TV Globo – Brasil@alvaropereira_