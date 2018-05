Irvine Welsh, el escritor que es testigo de la nostalgia de otros

Irvine Welsh está a cinco meses de cumplir 60 años, pero es un escritor que conecta de manera especial con los jóvenes.



La noticia de la participación de este escocés en la 31.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá ha despertado una emoción intensa y casi que predecible entre ese público que lo adora casi como a una estrella de rock.

La tendencia se repite en todo el mundo, gracias en buena medida a que él fue el artífice de la novela Trainspotting, que luego se convirtió en un clásico tras ser llevada al cine en 1996.



“¡Tengo que ir a verlo!” fue la reacción de una joven de no más de 22 años a la que le brillaron los ojos al saber que su escritor favorito iba a aterrizar de nuevo en Colombia.



Lo mismo se oye en algunos circuitos cinéfilos y de amantes de la literatura que ya pasan de los 40 años, quienes en el 2017 tuvieron un baño de nostalgia con el estreno en pantalla grande de la segunda parte de Trainspotting, en el que se reveló que el paso del tiempo sana heridas y reanima almas.

Precisamente, esa experiencia hizo que muchos reactivaran una reverencia especial por este escritor, que pasó por muchas sombras, se alimentó del éxito y sigue siendo un tipo divertido y que sonríe sin mucho esfuerzo.



Un contraste interesante, a pesar de que algunos de los personajes sobre los que escribe casi siempre son almas torturadas o están tratando de escapar de las nubes negras que los persiguen.



Está claro que ese no es el caso de Welsh, quien llega por tercera vez al país (estuvo hace nueve años en Bogotá y fue uno de los invitados al Hay Festival de Cartagena en el 2014); ahora, para hablar de su trabajo; posiblemente, de la rebeldía y la ganas de recibir ese oxígeno nuevo que lo tiene palpitando para el ojo de sus lectores; de la música que oía y las aventuras cinematográficas que experimentó desde los bordes y, claro, como siempre de su presente y de Trainspotting, en todas sus formas.



Por eso está acostumbrado a la emocionada reacción de esos fanáticos que dicen que aman todas sus películas (...) junto a los que atesoran otras de sus obras literarias como The Blade Artist, Filth o Skagboys, en las que parece reincidir en exponer ese rasgo del ser humano de lanzarse a lo que una vez él denominó el hermoso fracaso: una fuente de inspiración que se mantiene sólida y no pierde vigencia, gracias a unos ciclos históricos que parecen repetirse cada cierto tiempo: el desequilibrio social, la idea del no futuro, la aparición de nuevas drogas para escapar de la realidad, entre otras cosas.



Ahora, Welsh recalca que es un hombre tranquilo, humilde ante el estrellato literario que lo sigue iluminando, pero hambriento de seguir produciendo, viajando y retando el inexorable paso del tiempo, en un ejercicio que no ha dejado que se difumine su relevancia ni su conexión con los lectores.



“Sí, pero siempre me siento así. Tienes la página en blanco, y eso siempre es emocionante. Estoy en un momento interesante en mi vida personal, y creo que en la escritura también”, comentó en una entrevista con EL TIEMPO este escocés que una vez soñó con ir al espacio y terminó volando con otras ayudas menos toleradas, eso sí, antes de entregarse a montañas de anotaciones y hojas arrugadas que luego se convirtieron en sus juegos literarios.



Películas como ‘Trainspotting 2’ colaboran mucho a revivir sensaciones y vivencias y a la vez a que nuevas generaciones lo conozcan o descubran su trabajo literario, pero quisiera saber qué piensa usted de la nostalgia...



No soy de esas personas a las que les gusta mirar al pasado. Creo que eso quedó muy bien en la película y es, a la vez, algo que se revela mucho en mis libros. La verdad es que me siento más cómodo como espectador o testigo de esa nostalgia en los otros (...). Personalmente tiendo a vivir más en el presente o unas pocas semanas adelante, en el mejor de los casos.

Las historias de la calle, los personajes que no encajan y quienes lidian con pequeños triunfos dentro de una vida de mierda parecen ser el arco argumental de su carrera, pero creo que su trabajo sobrepasa ese contexto...



Es amable de su parte decirlo. Tiendo a escribir sobre la transición, y particularmente de la gente tratando de ajustarse a esta sociedad de la posindustrialización: esa en la que no podemos pagar salarios ni obtener ganancias.



¿No es muy amigo del capitalismo?



Me gusta la idea de que el capitalismo y el socialismo se estén desintegrando lentamente, porque uno se da cuenta de que nunca fueron realmente rivales, sino hijos de la industrialización. Ahora estamos ante un mundo nuevo en el que la gente tiene que intentar navegar.



Hace unos años lo entrevisté, y percibí que usted no parece ser el escritor que se mueve mucho por los círculos literarios, las reuniones de autores o el glamur de ese mundo editorial. Lo imagino en un bar de barrio y conversando mucho con gente del común, ¿estoy en lo cierto?



Bueno, me gusta conocer a otros escritores socialmente, pero nunca vas a generar historias de interés en festivales de escritores o eventos literarios. Esos son lugares importantes, pero más para una exhibición de la cultura que realmente para su creación. Sabes que una lavandería es un gran lugar para pasar un rato, y yo adoro lavar mi ropa fuera de casa.



¿Le preocupa el futuro distópico o apocalíptico que muchos están describiendo ahora?



No. Estoy más preocupado por con la realidad socioeconómica que se niega a ver cómo se especula con los demás.

Pero es imposible no pensar en una imagen muy negativa del mundo con un contexto político tan complejo en este momento, ¿Qué piensa usted acerca del miedo y la polarización: dos conceptos tan horriblemente populares en este momento?



Por supuesto, las personas tienen miedo porque el cambio tecnológico y la destrucción neoliberal del capitalismo están acabando con el modo de vida tal como lo conocemos, y no tenemos nada con qué reemplazarlo. Es una clase de polarización, pero esto finalmente destruye el elitismo a medida que la riqueza –al igual que las deudas de las masas– pierde su sentido y su valor.



Cuando vi ‘Trainspotting 2’ y leí ‘Porno’, una de las cosas que me encantaron es la manera como usted retrata el paso del tiempo en los personajes, la manera tan honesta como envejecen... ¿ha tenido alguna reflexión acerca del ese envejecimiento?



Por supuesto Todos envejecemos y morimos. Es algo que tenemos que contemplar. Sin embargo, no debería ser una historia malhumorada, eso es de la cultura materialista e individualista occidental. Raramente ves a un miserable budista, mientras que es raro ver a un cristiano que no sea un miserable bastardo.



Antes fue punk, y tiene un gusto por el ambiente de la música electrónica (...). ¿Hay algo de la cultura contemporánea que le atraiga mucho?



Nada en absoluto. No hay cultura contemporánea, ahora todo es una construcción de medios.



¿Con todo eso, diría que es una persona positiva?



Sí. La verdad, creo que evolucionaremos o moriremos como especie. De cualquier forma, seremos reemplazados por algo mejor.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1