‘Quiero ser un soldado del folclor’: Penchy Castro

Es difícil imaginarse a Penchy Castro en un oficio distinto al de cantante. Si no se hubiera lesionado, probablemente habría continuado persiguiendo una carrera en el deporte, aunque desde pequeño le ha gustado usar su voz como instrumento para interpretar la música vallenata.

Pocos lo conocen como Spencer, su nombre de pila; sin embargo, cuando se habla de Penchy Castro, los seguidores del vallenato reconocen rápidamente al cantante de temas como Por un beso de tu boca y Por jugar al amor, de sus más de 15 años de trayectoria.



Fanático del fútbol (hincha de Millonarios), el valduparense alcanzó a estar en la selección Cesar a los 14 años, pero tras sufrir una lesión en el codo no tuvo excusa para separarse de la música.



Castro estrenará en los próximos días su nuevo sencillo, Traviesa, un tema de despecho en el que le canta al desamor y el desengaño. Así se refiere a sus gustos, su vida y su influencia musical:



¿Cómo fue haber venido a Bogotá tan joven?



Después de que me retiré del fútbol, me dediqué a estar con los amigos. Pero tuve conciencia y dije: “Si yo quiero ser alguien, me toca cambiar de ambiente”. Me vine para Bogotá y aquí aprendí a tener responsabilidad, a cumplir horarios, por ejemplo, a tender una cama, algo que yo nunca hacía. Entonces, pienso que eso fue bueno para mí y me fui encarrilando tanto en la música como en lo que estudié (administración agropecuaria).



Creció a una cuadra de la plaza Alfonso López, ¿cómo fue tener toda esa influencia tan cerca?



Cuando se hace el Festival de la Leyenda Vallenata, mi casa es un camino obligado para llegar a la plaza. Por ahí pasaron Luis Enrique Martínez, Alberto Pacheco, Miguelito Ahumada. Entonces, se me fue pegando la parte musical que corre por mis venas.

Siempre quise grabar con Diomedes Díaz y nunca lo pude hacer. Él era muy especial conmigo. Grabé un par de canciones suyas y me llamaba lleno de alegría FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo descubrió que quería ser cantante de música vallenata?



De pequeño a uno le inculcan que tiene que estudiar, entonces todavía no pensaba en eso. Aunque siempre he cantado, era muy tímido y me daba pena decir que era cantante, primero quería cumplir con el colegio, pero siempre fui consciente de que quería ser un artista vallenato.



¿Cómo fue su relación con los cantantes de generaciones anteriores?



Soy como un hijo para Jorge (Oñate), al igual que de Poncho (Zuleta) y Diomedes (Díaz). Ellos me protegían mucho y estaban siempre muy pendientes. En mi caso, creo que del cien por ciento de lo que tengo en la música, el 70 o el 80 se lo aprendí a Jorge. Por esa misma afinidad los sigo mucho y tengo esa línea musical muy marcada, para mí son lo más sublime que hay.



¿Cómo fue convivir de cerca con ellos?



Lo máximo. Porque no todo el mundo tiene esa cercanía, ellos también se cerraban a veces. A mí me tenían mucho cariño por mi padre, que fue muy cercano a ellos, lo querían mucho, y pienso que el cariño es algo que se hereda y también se cultiva.



¿Con cuáles artistas le gustaría grabar?



Con Diomedes y nunca lo pude hacer. Él era muy especial conmigo. Grabé un par de canciones de él y me llamaba lleno de alegría a decirme ‘estamos pegados’. Es algo que siempre está en mi mente.



¿Algún artista vallenato joven que le guste?



Pienso que los artistas deben ser naturales. Pero en estos momentos, para mí, alguien natural no es un hombre, es una mujer: Karen Lizarazo.



CULTURA

​En Twitter: @CulturaET