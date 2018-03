Presidenta y jurado de festival de duetos, en entrevista a dúo

El maestro José Luis Martínez, uno de los jurados del Festival de Música Colombiana, de Ibagué, había contado algunos detalles sobre cómo se desarrollaba la actividad de un jurado y en el momento en que se abrió la puerta decía:

“No recuerdo el año en que vine por primera vez. Por ahí entre el 87-90, pero hace bastante. Recuerdo haber estado aquí con el maestro Gentil Montaña, Germán Camacho, Beatriz Marulanda, Julio César Alzate, gente muy interesante y muy valiosa. Compartimos, nos acogen muy bien desde siempre. Y hacemos una labor de pedagogía, mediante comentarios que a veces son muy bien tomados”.



Y entró Doris Morera de Castro, presidenta de la fundación. Fue una conjunción momentánea, no había nada planeado. Se saludaron efusivamente, él se inclinó y le besó las manos como si hubiera visto al Papa en persona, y la conversación siguió, en un dueto que de haber sido programado sin duda no habría salido tan natural.



–¿Qué más, maestro?

–¿Qué más, doña Doris?



Lo felicito por esa belleza que nos trae cada año: el jurado. Un jurado que conoce y nos conoce y sabe la trayectoria de este festival. Siempre es bueno que un jurado experto venga para que marque la pauta. Hay jurados que vienen durante muchos años, y eso tiene gran valor porque le da la consistencia al festival. Nosotros nunca hemos tenido un reglamento que les diga ‘califiquen esto o aquello’. Ustedes saben lo que están haciendo. Un jurado que ya ha venido le da un hilo conductor; esa es una enseñanza del maestro César Augusto Zambrano, director musical del festival. A mí no me da miedo conseguir los recursos y hacer que la parte logística funcione. Pero un jurado experto me hace feliz, feliz y segura, porque la decisión sobre los ganadores del Concurso de Duetos y de Composición está en buenas manos. Es la garantía de que quien gana es el mejor. El maestro Martínez es un buen ejemplo de lo que ha sido la trayectoria de los jurados en el festival.



J. L. Martínez: Es un honor tener esa confianza y, además, en la parte artística, tener la oportunidad de presentar los grupos que hemos venido a actuar. Realmente, el festival es un ambiente especial.



D. Morera: La composición del jurado es un secreto ‘de Estado’ para los artistas que vienen, y hasta cuando ya están acá no saben quiénes lo integran. Incluso se les pide una conformidad expresa respaldada con su propia firma.

Impresionan esos elogios que usted hace, doña Doris, de los jurados y en particular del maestro Martínez. Y más todavía el gesto tan emotivo suyo, maestro, de saludarla ¡con un beso en las manos!



Es un gesto de respeto y admiración. Ella es el alma de este certamen, entonces se merece todos los honores.



D. M.: ¡Muestra de que todavía hay muchos caballeros! Aparte de ser un gran maestro de verdad. Pero tenemos muy poca oportunidad de vernos, si acaso al llegar.



Maestro, usted conoce muchos festivales, ¿cómo ha visto la evolución de este?



El festival es un espacio muy relevante porque es muy bien organizado, los concursantes están muy a gusto acá, esos son los comentarios de los que vienen y repiten; se les hace una parte didáctica, y eso lo toman muy bien, y eso es positivo tanto para los artistas como para la evolución del concurso. Cuando uno está en el concurso encuentra bastante gente joven practicando nuestra música. No así el público, que es de cierta edad. Esa es una inquietud que tenemos, porque los participantes son gente de hasta menos de 25 años, pero el público sigue siendo un público ya de edad.



En cuanto a las letras, ¿considera que hay innovación?



Sí, aunque falta más motivación. Falta más novedad, pero a veces aparecen compositores nuevos, brillantes, y le van dando otros matices a la música.



Doña Doris, el concurso de duetos ha venido bajando el número de participantes. ¿Por qué?



Al principio eran 180 o 150, de 100 no bajaban, y yo no podía entender por qué. Pero es explicable a medida que la gente ha comenzado a encontrarse con el nivel de exigencia del concurso.



Maestro, ¿los duetos de hoy son mejores que los de antes?



Son diferentes. Antiguamente tenían un patrón de dueto y lo seguían con facilidad. Hoy hay propuestas nuevas y hay cosas que antes no se veían por distintos motivos. Duetos femeninos no había. Duetos mixtos, muy poquitos. Hoy día, toda esa amalgama de sonoridades es por eso. Hay más libertad también. Menos restricciones familiares para que la gente se dedique a la música. Porque antes, los papás eran reacios totalmente. Yo fui víctima de eso. Aunque les gustaba la música.



D. M.: En esto sí no soy humilde. Tengo la plena seguridad de que nosotros en la fundación pusimos orden, y que este camino que nos trazamos ha beneficiado a los demás festivales y concursos. Por la disciplina, por el rigor...

Maestro, ¿cuál es el secreto para ser un dueto exitoso?



Los acoples en la dicción, la sincronización son obra del equilibrio de las dos voces; hoy día se tiene en cuenta la innovación de la segunda voz, que no sea todo el tiempo con la primera, sino a veces como contracantos. Y hay expresiones llamativas: o uno de los dos no toca ningún instrumento o ejecutan uno poco convencional, teclado o bandola. Todo esto proporciona matices nuevos.



Maestro, ¿por qué se resiste a morir la música andina colombiana?



Se resiste y no puede morir; primero que todo, porque es nuestra; segundo, porque es muy bonita. No la conocemos bien porque tenemos unos patrones de melodías que los repetimos, y a la juventud no le llega, a veces, ese mensaje. Es necesario un público joven que esté presente y haciendo también su labor crítica. No solo decir “esa es música de los viejitos”. Pero son los mismos jóvenes que van a los concursos quienes están respondiendo por eso, con su actitud, que es una música valiosa.

‘Mi papá no quería que yo fuera músico’

“Yo soy médico, y la música me ha servido para hacer un contraste muy interesante porque siempre me da momentos de alegría y de satisfacción”, dice el maestro José Luis Martínez, jurado del Festival que tiene en la música andina una larga trayectoria.



En su familia siempre hubo músicos. Los Hermanos Martínez son primos suyos. “He hecho música con mis hermanos, Alejandro y Jorge, con mis primos Los Hermanos Martínez, con el maestro Jaime Llano González, con la maestra Ruth Marulanda; tuvimos un grupo que se llamó Camerata Colombiana; un trío de bandola, tiple y guitarra, Opus 3, con el cual hicimos una gira extensa por Europa hace como 20 años; en este momento, Vivace Ensamble Instrumental, con un violinista que es hijo mío y con un muchacho muy talentoso de Santander, que es un émulo perfecto del maestro Jaime Llano, y en este momento estamos trabajando un quinteto de tiples, que llamamos simpáticamente Los Quíntiples”, dice.



Pero su papá siempre lo indujo a que estudiara otra profesión. “Él no quería que yo fuera músico. Lo intuía, pero nunca insistía en eso. Por eso estudié medicina en la Javeriana, y la medicina interna la hice en el Hospital de de la Samaritana, de Bogotá”.



Hoy, trabaja en el hospital de La Victoria, en Bogotá, como médico internista.

‘No se le ha contado al mundo que seguimos vigentes’

La cantautora antioqueña Doris Zapata fue una de las figuras homenajeadas por el festival. Vivió 18 años en Chile y compagina la música con su actividad como inversionista de la Bolsa de Valores de Nueva York y como instructora en línea para mujeres que quieran invertir en dicha bolsa. Dirige, además, la Corporación Musa de Oro Colombia, que pronto hará la primera edición de los Premios Musa de Oro Colombia 2018, para compositores de música andina.



Su padre es tiplista y fue clarinetista. “No es músico de conservatorio, pero siempre integró las bandas sinfónicas de los pueblos donde trabajaba. Mi mamá tiene una voz preciosa. Ella me enseñó la primera canción, Me llevarás en ti, para que la cantara en la clausura del kínder al que yo iba. Amaneció enseñándomela, y eso determinó mi amor por la música y por la música andina”.



¿Cómo es componer?

​

Es cantar la vida. Yo no soy compositora de oficio. Lo mío es cantar lo que me toca, y no escribo sobre nada más. Por eso, toda mi obra es autobiográfica.



¿Esta música está relegada?



Todo el mundo cree que esta música está out, pero tú vas a los festivales y ves a los niños de 12 y 13 años cantando bambucos. Y hay algo que no cuadra. Es aquí donde convoco a los medios de comunicación, porque lo que falta no es enganche de estas generaciones nuevas, sino difusión. Hay muchos festivales de música andina, pero la gente no lo sabe. Necesitamos que ustedes lo cuenten. Crecí cuando Silva y Villalba eran divos, el Dueto de Antaño estaba vigente, Garzón y Collazos eran estrellas. ¿Qué detuvo esto? Los medios priorizaron otros géneros. Esto no ha parado nunca, pero no se le ha contado al mundo que seguimos vigentes.



FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR DE EL TIEMPO