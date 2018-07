‘Lo de que somos una Colombia diversa no es retórica, es verdad’

Mariana Garcés Córdoba tiene talante y carácter, y ha sido la ministra de Cultura durante los últimos ocho años.

No ser bogotana (nació en Cali) y haber trabajado en su región le permitió tener una visión lejos de lo centralista. Por eso, muchos de los días de estos ocho años los pasó recorriendo el país, inaugurando proyectos, hablando con los gestores, viviendo las fiestas que son patrimonio, revisando los programas de las escuelas taller y de las de música, y ratificando que “es necesario facilitar el trabajo de esos gestores, porque la palabra ‘diversidad’ no es retórica, es nuestra verdad”, dice.



Abogada de la Universidad de los Andes, Garcés entró al mundo de la cultura gracias a que trabajó con Amparo Sinisterra de Carvajal en la desaparecida Colcultura (antecesora del ministerio), estuvo en la puesta en marcha del canal Telepacífico, del que fue gerente, y fue secretaria de Cultura y Turismo de Cali.



¿Cuáles fueron sus logros más importantes?

Hay mucho para contar, pero lograr la aprobación de las leyes de espectáculos públicos, Filmación Colombia y Patrimonio Sumergido es muy valioso.



¿Qué queda en materia de espectáculos públicos?

Esta ley nos ha permitido recolectar más de 100.000 millones de pesos para ser reinvertidos en el mejoramiento y adecuación de 127 escenarios de las artes escénicas, de 34 municipios.

Igualmente, el país volvió a estar en el circuito de los grandes artistas internacionales, al lograr que el Circo del Sol, Madonna, los Rolling Stones y Metallica, entre otros artistas, vinieran a Colombia gracias a los beneficios de la ley. Además, se ha logrado que el sector se formalice.



La ley de Filmación Colombia ha permitido que se venga al país a grabar películas.

Sí, es positiva porque puso a Colombia en el circuito internacional, se aprobaron 39 proyectos. Esto implica que el país está de moda por la paz, por nuestra geografía, por la calidad de nuestros artistas y técnicos, y que son unos dineros que se reinvierten.



Con la ley de Patrimonio Sumergido se logrará sacar del lecho marino el hallazgo arqueológico del galeón San José...

Fue posible desarrollar una legislación que permite al país investigar este patrimonio con altos criterios científicos. Y permitió la investigación que se hizo del naufragio del San Felipe, el barco de Blas de Lezo, que históricamente tiene una carga muy significativa. También el del galeón San José. Colombia se ha ceñido a una ley que, por principios, reivindica la soberanía, se ha hecho con mucho cuidado y fue aprobada por la Corte Constitucional.

Pero el proyecto del galeón San José ha tenido muchas críticas de la academia.

Con el galeón hay polémica desde hace 40 años. Ha estado en el radar de varios gobiernos, pero este logró volverlo realidad al hacerlo a través de una asociación público-privada (APP) sin dinero del Estado.

Yo siento que las críticas pueden responder a intereses de otros que para mí no son claros, y también al desconocimiento.

En cuanto a la academia, realmente no es mucha la que está en contra: hay un académico de la Universidad Nacional que tiene mucha tribuna; un grupo de la Universidad de Antioquia que ha manifestado objeciones, y el director de la especialización en Arqueología de la Universidad del Norte, con una disputa con el director del Icanh.



¿Qué siente al irse?

Que al estar en los lugares más apartados, viendo cómo la cultura sucede en el territorio con sus expresiones, facilité los procesos de los gestores.



¿Colombia lee más hoy?

Sí, y yo espero que los proyectos de lectura sigan. Un país lector es más competitivo, elige mejores gobernantes, tiene un pensamiento crítico. Un público lector siempre será más feliz.



También se hicieron más bibliotecas.

Se hicieron más de 220, muchas en lugares muy difíciles por sus problemas sociales. Son espacios de encuentro, con libros y tecnología, con bibliotecarios capacitados. En ellas, niños y jóvenes encuentran novedades. Cuando llegamos, las bibliotecas tenían cinco millones de usuarios, hoy son 12 millones.

Un sitio lejano al que fue.

Más que lejanos, fue donde pasaron cosas. La primera vez que fui a Andagoya, Chocó, cayó un aguacero de esos del Pacífico y todo se inundó, así que nos tocó un tramo por río. Otro lugar muy difícil fue en el departamento del Cauca, cuando entregamos las capillas paeces, muy arriba en la cordillera y fuimos en carro, en mula y caminando.

Y a La Hormiga, Putumayo, llegamos al día siguiente de un atentado terrible, cuando todavía no se había firmado la paz. Todo el mundo estaba muy asustado, pero allá estuvimos.

Además, reto a los colombianos a que me digan dónde queda Armenia Mantequilla, a donde fuimos. Es en Antioquia, y es un lugar muy hermoso.



¿Qué hará?

Descansar, y luego iré a Perú a ver un proyecto de lectura en zonas rurales que me gustaría trabajar acá. Viviré entre Bogotá y Cali. Aquí tengo un apartamento pequeño, pues soy de espacios así, y en Cali está mi casa.

Logros del Ministerio

En esta administración se hizo la construcción y recuperación de 553 obras, en teatros, casas de cultura, bibliotecas, escuelas de música e inmuebles patrimoniales.

Seis manifestaciones hoy son patrimonio de la humanidad, entre ellas las fiestas de San Francisco de San Pacho, los Jaguares de Yuruparí, las músicas de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico sur, el sistema normativo wayú, el vallenato tradicional, los cantos de trabajo de Llano colombovenezolanos y Chiribiquete.





OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

