En punto de virtualización / Conexión sonora

El holograma es una tecnología visual digital que permite la proyección en tres dimensiones de objetos en movimiento, y se ha convertido en una de las oportunidades de negocio con mayor futuro en la industria del entretenimiento.



En días pasados se anunció In Dreams: Roy Orbison in Concert, con varias fechas en Inglaterra durante el mes de abril y en el que la imagen de este ícono del rock revive de manera virtual, acompañado por la Orquesta Nacional de Gran Bretaña.

El video promocional no puede más que sorprender por el grado de nitidez que logra la figura de Orbison, para un espectáculo que se presentará en EE. UU. en el segundo semestre.



Varias experiencias holográficas se han puesto a prueba en el entorno musical desde hace más de una década: Madonna, junto a la proyección del grupo virtual Gorillaz en los Premios Grammy del 2006; un año más tarde, y en una edición del programa American Idol, Celine Dion interpretó If I Can Dream junto al rey del rock and roll, Elvis Presley; en 2012, los incrédulos asistentes al festival Coachella contaron con la presencia virtual del legendario rapero Tupac Shakur, cantando dos de sus éxitos al lado de Snoop Dogg.



Aunque vivos, el holograma de Fergie y Taboo, del grupo Black Eyed Peas, se incluyó en un show de la entrega de los premios NRJ en 2011. Pero uno de los más impactantes, por su exagerado realismo, fue el de un Michael Jackson digital en los premios Billboard de 2014 y en el que, con plena estupefacción del público, interpretó una de las canciones inéditas de su segundo álbum póstumo, publicado en esos días. Con menor suerte y calidad, y en esa misma época, un holograma de Frank Sinatra interpretando Pennies From Heaven hizo parte de la celebración de los 50 años de edad de Simon Cowell.



No siendo una tecnología fácil de aplicar para un evento de gran magnitud, entre noviembre y diciembre del 2017 se llevó a cabo una gira, llamada ‘Dio Returns’, que revivió en este formato a una de las más grandes voces del heavy metal: Ronnie James Dio, en un evento que formará parte del cartel de varios festivales importantes en este 2018.



Maria Callas, Frank Zappa, Liberace, Héctor Lavoe y Selena son otros nombres que han motivado su ‘resurrección’ digital, para una propuesta que pronto compartirá los renglones de los conciertos más vendidos en el mundo, cuando nombres como Freddie Mercury, David Bowie, Whitney Houston, James Brown, Prince y los ya nombrados Michael Jackson y Elvis Presley, entre muchos otros, sean sometidos a la magia del holograma.



Eso sí, lo que ha de ser difícil en cualquier futuro medianamente cercano es que podamos tener en holograma a nuestros ídolos tipo Diomedes Díaz o Joe Arroyo.



DANIEL CASAS

Periodista musical

@danielcasasc