La piel, el nuevo lenguaje musical que trae Rosana

Transcurrieron seis meses para que su reciente lanzamiento musical estuviera listo. Las semanas iniciales fueron de frustración por no poder escribir canciones al ritmo habitual, pero, al final, el sentimiento afloró en 50 temas.



Luego tuvo la paciencia de interpretarlos una y otra vez para los grupos de invitados que votarían por sus favoritos.



Ahora, Rosana recuerda con emoción ese proceso, que derivó en 'En la memoria de la piel', como se titula el álbum.

“Fue una cosa mágica, sabes. ¿Cómo explicas que después de 20 grupos distintos, hubiera ocho canciones que estaban en el mismo orden de preferencia sin importar la edad o el género de quienes las calificaron?”, cuenta la cantante y compositora de origen canario (Lanzarote, España).



La producción culminó con 11 cortes. Rosana Arbelo Gopar necesitaba escribir canciones nuevas, pues desde hacía cinco años no presentaba un álbum inédito, el último fue ¡Buenos días, mundo!, del 2011.

Lo que había hecho con 8 lunas (2013) era más cercano a una revisión de sus temas clásicos al lado de Rubén Blades, Dani Martín, Sie7e, Gianmarco y los colombianos Martina la Peligrosa, Andrés Cepeda, César López y ChocQuibTown.



“Yo siento que hasta ahora, 'En la memoria de la piel' es mi mejor álbum. Es mi camino, mi concepto e historia; cuando lo escucho, siento lo que tenía adentro”, explica la cantante que visitó Bogotá hace un par de semanas.



Con 53 años de edad y la energía de una adolescente, Rosana cuenta que su octavo disco está inspirado en ese niño que todos llevamos dentro, al que debemos mantener vivo y fiel siempre.



“El disco fue un parto natural, deseado y sin complicaciones. Hubo mucha investigación de parte de todos los músicos involucrados. Probamos muchas cosas hasta encontrar lo que buscábamos, no sé si mejor o peor, pero era lo que queríamos. Somos como una familia, no tenemos complejos musicales”, agrega.



Rosana ya arrancó la gira del disco en su natal España y espera estar de vuelta en Colombia a mitad del año en fechas que están por confirmarse.



“La memoria de la piel es la más bonita que tenemos los seres humanos –explica–. Es común, por encima de fronteras, idiomas, religiones, razas. Todo en nuestras vidas es ordenado o mecanizado: me siento, me acuesto, voy a hablar, quiero hacer esto. Pero no conozco a alguien que diga me voy a erizar y se erice. La piel es autónoma, decide la reacción y la energía con la que se queda después de una caricia”.

¿Dónde se consigue?

'En la memoria de la piel’ está disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Deezer, Apple Music), así como en formato vinilo y DVD ($ 30.900).



