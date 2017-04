‘En la mayoría de las personas hay egomanía’: Dylan Kongos

La melodía del acordeón y una base rítmica que toma como eje la música tribal de su país son los elementos que dan forma al sonido enérgico y bailable de Kongos, una banda de rock conformada por los hermanos Dylan, Daniel, Jesse y Johnny, hijos del compositor sudafricano John Kongos, reconocido por su exitoso sencillo ‘He’s Gonna Step on You Again’ (1971).



Los hermanos Kongos debutaron en el 2007 con su álbum homónimo y en el 2011 lanzaron su segundo disco, titulado ‘Lunatic’. Este fue el trabajo que los llevó a traspasar fronteras y a sonar en las principales emisoras del mundo, gracias al sencillo ‘Come With Me Now’.

La banda visitó Colombia a comienzos del 2015 y ahora regresa a Bogotá para presentar ‘Egomaniac’, un disco que invita a reflexionar sobre comportamientos humanos como la envidia, el ensimismamiento y el ego desbordado.



EL TIEMPO habló con Dylan, bajista del grupo, sobre este nuevo álbum.



¿Cuál es la idea detrás de ‘Egomaniac’?



No solo tiene que ver con la sociedad actual, sino con la historia de la humanidad. Habla sobre el pensamiento individualista y sobre estar mentalmente atrapado en un mundo de selfis y ‘shows’ de televisión. Todo eso ayuda a configurar la egomanía, presente en la mayoría de las personas.



¿Por qué la imagen de un gorila para ilustrar el disco?



Buscábamos algo que representara la palabra ‘egomanía’ y creo que fue Daniel, el guitarrista, quien sugirió la imagen de un gorila en el zoológico, levantando sus brazos y mirando a la cámara. Nos dimos cuenta de que este animal representaba la idea mejor que un humano porque en el reino animal el gorila es una de esas especies a las que les importa un carajo ser rudo con los demás. Nos pareció muy divertido jugar con esta relación.



¿Cuál es la conexión entre Kongos y la música tradicional de Sudáfrica?



Antes de llegar a Estados Unidos, pasamos varios años en Sudáfrica explorando este tipo de música, que es el que llevamos en la sangre y con el que tenemos una relación directa. A veces emprendíamos viajes por diferentes poblaciones del país para ver cómo se interpretan algunos ritmos tradicionales. Era algo muy especial porque siempre nos encontrábamos con sonidos alegres, propios de músicas como la ‘maskandi’ o la ‘kwaito’, que influenciaron mucho nuestro estilo y nuestro proceso de escritura.



El ‘burundi’ también ha determinado la parte rítmica de nuestras canciones. Mi hermano Jesse, el baterista, es el que más ha estado en contacto con la música de esta cultura, con sus danzas, sus rituales ancestrales y toda la mística que guardan sus gigantescos tambores ‘karyenda’.



¿Cómo es la relación en una banda formada por cuatro hermanos?



Muy buena, ¿sabes? A veces tenemos diferencias, como todos los hermanos, pero siempre tratamos de resolverlas y de enfocarnos en lo que estamos haciendo como músicos. Buscamos llegar al punto central de las cosas lo más rápido posible, y es por eso que no nos quedamos estancados en discusiones pasajeras.



Los cuatro comenzamos a aprender música desde niños. Nuestra mamá nos consiguió un piano y una guitarra, y tocábamos todos los días como si fuera un juego, porque nos parecía divertido. Así fue como adquirimos la fundamentación básica.



¿Qué tanto los inspiró la carrera musical de su padre, John Kongos?



Nuestro padre ha sido una gran inspiración. Verlo componer todo el tiempo, leer las letras de sus canciones y tener en casa su colección de discos con música de todo el mundo nos influenció mucho. Aunque al comienzo nuestros padres tenían dudas sobre lo que hacíamos, hoy se sienten superorgullosos de que hubiéramos decidido seguir el camino de la música.



¿Cómo es la dinámica entre ustedes a la hora de hacer música?



No tenemos un método estricto para hacer canciones porque los cuatro componemos en solitario. A veces todo comienza con una idea para la letra y otras veces el proceso se inicia a partir de una pequeña melodía. Cuando tenemos todo lo que se nos ha ocurrido individualmente lo juntamos y empezamos a discutir alrededor de cosas como: “okey, me gusta” o “no me gusta porque no suena a Kongos”, o en ocasiones surge un: “me gusta, pero quizás no para este disco”.



Hablemos de ‘Come With Me Now’. En muy poco tiempo esta canción se convirtió en un éxito mundial…



Fue escrita por Johnny, el acordeonista, mucho tiempo antes de que se hiciera famosa. Si no me equivoco, la escribió entre el 2008 y el 2009, pero la lanzamos en el 2012. La canción la hicimos tomando como punto de referencia la música ‘kwaito’, que es como un ‘house’ ralentizado. Tomamos esos elementos, le añadimos algunos acordes de guitarra y, sin planearlo, fue una canción que le llegó a mucha gente.



Ustedes ya vinieron a Colombia. ¿Qué podemos esperar de este nuevo concierto?



Colombia es uno de los escenarios más impresionantes que hemos visitado. Esta vez traemos un concierto distinto al del 2015 porque tenemos un nuevo álbum y porque presentaremos un par de canciones que no hemos tocado en vivo nunca. Será una gran sorpresa.



DANIEL TORRES

Redactor de EL TIEMPO