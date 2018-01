Electric Mistakes y su lazo animal para enfrentar la depresión

Como a muchos artistas, la inspiración para escribir canciones les ha llegado a Laura Perilla y Juan Hernández a través del dolor.



En paralelo a su historia musical, que como Electric Mistakes empezó oficialmente a finales de 2012, ambos han formado su propia familia rescatando perros y gatos de la calle. Han encontrado en los animales los mejores compañeros ante la soledad que a veces trae una industria como la de la música, que en apariencia es todo menos solitaria.

En 2015, tras la pérdida de una de sus perritas, una poodle blanca llamada Chavela, el dúo de rock alternativo tuvo que detener su proceso creativo por un tiempo para dejar entrar sentimientos muy fuertes que para ellos se asemejaban a perder a un familiar.



Por un periodo de ocho meses, la banda estuvo suspendida en el tiempo. No divulgaron nuevo material ni se movieron en los medios de comunicación. Mientras tanto, entre las paredes de su hogar, Hernández lidiaba con una enorme depresión que se transformaba en demonios de tristeza.



Poco a poco fue plasmándolos en canciones, aunque no sabía si las albergaría en un disco algún día ni tampoco tenía idea de cuál sería el destino de la banda, porque no tenía ganas de nada. Su refugio era la música, ya que le permitía descargar sus luchas internas.



“Laura me ayudó a entender que no sería bueno que el último recuerdo de Chavela fuera negativo ni que fuera ella la razón por la cual se acababa la banda, así que en vez de eso decidimos hacerle un homenaje”, contó Hernández.



De la mano de Perilla, el músico reanudó de manera lenta sus andanzas con Electric Mistakes, y el dúo quiso bautizar su primer álbum Chavela, cuyas canciones no hablan sobre su mascota como tal, aunque algunas sí evidencian el proceso complejo de lidiar con un episodio que desata una enfermedad mental.



Antes de empezar la grabación del álbum, Perilla consiguió espacios para dar conciertos. Los auditorios se llenaban, y Electric Mistakes regresaba a la vida en escena.



Se lanzaron a grabar Chavela en enero de 2016 junto al productor Mauricio García, quien ha trabajado con bandas como Diamante Eléctrico y Monsieur Periné. Dos meses después tuvieron su debut en el Festival Estéreo Picnic, momento para el cual habían planeado tener listo el álbum.



Pero Chavela tuvo un proceso accidentado, que incluyó el robo de todos los archivos finales del disco. Entre rabia, desespero y la imposibilidad de recuperar sus canciones, Perilla y Hernández se propusieron grabar todo de nuevo, pero esta vez sin tanta edición.



Aprovecharon el percance para perfeccionar sus canciones y destacar lo que aún no les convencía. Así fue como cada canción se grabó casi de corrido.



Después de haber dado pasos inmensos en su carrera, como haber abierto el concierto de la banda británica Kaiser Chiefs en Bogotá y hacer su primera gira nacional en 2017, Electric Mistakes ya está trabajando en un álbum que viene después de una segunda gran pérdida, la de su perro Vicente.



Pero, esta vez, el dúo está motivado y cree que ha madurado. “Chavela me dio una cara particular como compositor y le dio una voz única a la banda”, comentó el vocalista.



Aunque aseguran que su segundo trabajo tratará temas aún más oscuros y profundos que el primero, procuraron que sus letras fueran más fáciles de entender.



“Nuestras letras eran muy viscerales, ahora son más amables para que la gente pueda entenderlas mejor”, anotó Perilla. “Chavela tiene muchos colores, pero Vicente tiene un solo color, muy definido y completo. Las canciones se sienten más compactas y forman parte de un todo, son como un capítulo de nuestra vida”, concluyó Hernández.



El dúo se presentará el 8 de febrero en el Festival Centro. Para esa presentación esperan poder dar a conocer la gran mayoría de las canciones de Vicente y empezar así un nuevo ciclo en su historia.



VALERIA MURCIA VALDÉS

EL TIEMPO @ValMurcia