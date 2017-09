El turno fue para Walter Becker / Conexión sonora

La implacable bandera a cuadros cuando termina la carrera de la vida, volvió a bajar y agitarse esta semana para marcar el final de su recorrido, por un lado a Holger Czukay, abanderado del ‘krautrock’, movimiento de agrupaciones alemanas pioneras del rock progresivo y creador del grupo Can, una de las insignias del mismo. Y por el otro, a Walter Becker. Los dos, nombres algo extraños para los no conocedores pero que marcaron derroteros singulares para el rock de avanzada que se hizo en los años 70.

Becker, guitarrista y compositor, creó hacia 1971, en alianza con el teclista y vocalista Donald Fagen, el grupo Steely Dan, una de las propuestas más sofisticadas y geniales de su época en la fusión de jazz, pop, rock y ‘rhythm and blues’. Los dos marcaron un cambio en la música pop que se hacía en los años 70.



El inminente cuidado con que trabajaban cada una de sus canciones, llegó a tal punto de complejidad y sofisticación, que muy pronto decidieron no presentar su música en concierto ante el riesgo de no poder mantener, como ellos mismos lo dijeran, su consistencia.



En 1972 y acompañado por magnificos músicos de sesión, Steely Dan sorprendió con su primer álbum ‘Can’t Buy A Thrill’, inicio de una corta pero muy impactante discografía que dejó canciones como ‘Do It Again’, ‘Reelin’ in the Years’ y ‘Rikki Don’t Lose That Number’. En 1977 llegaron a su mayor grado de perfección con el álbum ‘Aja’, en el que se acompañaron de grandes figuras del jazz como Wayne Shorter, Larry Carlton, Steve Gadd y Victor Feldman. El disco les dio un premio Grammy a la mejor ingeniería de sonido.



Steely Dan se acabó en 1981, luego de publicar el álbum 'Gaucho'. Becker sufría problemas de adicción a la heroína, su novia murió por una sobredosis en su casa y además él se fracturó una pierna en un accidente de tránsito. Decidió vivir en Maui, Hawaii, donde se rehabilitó y se dedicó ser granjero.



Pero volvió a la música, primero como productor y luego en pleno con Steely Dan, que desde 1993 no dejó de hacer giras constantemente. En 2000 publicaron ‘Two Against Nature’, que les daría el Grammy a álbum del año, y finalmente ‘Everything Must Go’, que apareció en 2003. Inducidos en el Salón de la fama del Rock and Roll, andaban en plena gira cuando en mayo su salud quebrantó. Fue sometido a una intervención pero falleció el pasado domingo, dejando atrás uno de los mejores legados de la música que se hizo hace cuatro décadas.



DANIEL CASAS

Periodista musical