La familia de 'El Puma' se muestra optimista tras  trasplante

La esposa y la hija menor de José Luis Rodríguez "El Puma" confirmaron este martes la "positiva" recuperación que el cantante venezolano está mostrando tras la operación de doble trasplante de pulmón a la que fue sometido en Miami.

José Luis les agradece infinitamente su amor, su apoyo y sus buenos deseos, así como el entendimiento de este proceso, como algo discreto y muy personal", indicaron Carolina Pérez y Genésis Rodríguez en su primer comunicado desde la operación realizada en la Unidad de Trasplantes del hospital Jackson Memorial de Miami.



"En vista de una muy positiva recuperación de estas horas críticas, ante un proceso tan complejo y delicado, queremos agradecer la buena voluntad de todo el equipo médico que ha permitido que este proceso se lleve a cabo", agregaron.



Previamente Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano y amigo personal del cantante desde hace casi tres décadas, había señalado a Efe que la forma en la que "El Puma", de 74 años, ha reaccionado al trasplante induce al optimismo. Muñoz, que acompaña en el hospital a la familia Rodríguez, señaló que los médicos han advertido que la recuperación será larga.



"Ya hubo una junta médica y José Luis está reaccionando mejor de lo previsto", dijo el amigo del "El Puma", que está "consciente", aunque no puede hablar pues permanece intubado. El cantante de "Pavo real" y "Dueño de ti" padece de una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad incurable, y desde hace meses estaba en lista de espera para un trasplante doble de pulmón.



Fue intervenido desde las últimas horas del sábado hasta la madrugada del domingo por un equipo de siete médicos, encabezado por los cirujanos Matthias Loebe y Nicolás Brozzi, de la Unidad de Trasplantes del hospital Jackson Memorial, uno de los más reconocidos de Estados Unidos en este tipo de procedimientos.



Inicialmente, su publicista, Beatriz Parga, había indicado que el trasplante había comenzado el domingo en la noche, aunque Muñoz indicó que la operación de cinco horas, más un preoperatorio de aproximadamente una hora y media, había concluido en la madrugada del domingo.



Los médicos, como es tradicional en el caso de los trasplantes, han alertado a los familiares de que el período más crítico de esta operación termina al pasar las primeras 72 horas, dijo Muñoz. Aunque las posibilidades de infección son muchas en una operación tan compleja, el principal riesgo es que el cuerpo rechace los nuevos órganos.



Muñoz indicó que "El Puma" se encuentra ingresado en el área de cuidados intensivos del área de trasplantes del hospital y solo es visitado brevemente por su esposa Carolina.



"El resto estamos en una sala privada designada para visitantes, nuestra labor ahora es apoyarla a ella", dijo. El empresario explicó que, aunque la recuperación será larga, sus seres queridos tienen fe en que será más rápido de lo que los médicos pronostican, porque "José Luis es un hombre muy sano". "Ha sido vegetariano por más de 30 años y hacía ejercicio regularmente. No fumaba ni tomaba alcohol. Todo eso juega a su favor", señaló el amigo del cantante.



Con 46 discos y 16 telenovelas en su haber, "El Puma" desaceleró su carrera a mediados de la década del 2000 a causa de su enfermedad. Por esa razón los fans de El Puma, que en abril pasado sacó su primer disco en ocho años, una colección de duetos con el nombre de "Inmenso", le vieron con una bombona de oxígeno en el escenario durante un concierto que dio en Barranquilla, en 2016.



Durante varios años trató de revertir el efecto de su dolencia con un tratamiento experimental con células madre, pero no dio resultado. Muñoz detalló que esta es la segunda vez que los médicos habían llamado a "El Puma" para realizar el trasplante, aunque en la primera ocasión resultó que los "órganos no eran compatibles".



A pesar de este revés, destacó, el cantante nunca perdió la esperanza y se había arropado con su fe. "Su espiritualidad es lo que más le ha ayudado a soportar la enfermedad y es lo que le va a dar fuerzas para la etapa de recuperación, que es dura", dijo el empresario venezolano.



"Ahora una etapa de recuperación y cuidados será necesaria para la evolución y mejora de José Luis, quien con mucha fe en Dios, tiene intactas sus ganas de vivir y seguir amando a su público", dijeron en el comunicado Carolina Pérez y Genésis Rodríguez.



EFE