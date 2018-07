El Petronio Álvarez comparte su sabrosura en Bogotá

La maestra Elizabeth Mera es cantadora y además la directora y fundadora de El Folclor de mi Pueblo, grupo de violines caucanos de la vereda San Nicolás, municipio de Caloto, Cauca.

Su grupo hace parte de una tradición dentro de las músicas negras del Pacífico colombiano. Y aunque hay vestigios que hablan de la existencia de violines en la zona desde principios del siglo XIX, solo hasta el 2008 esta categoría entró al Petronio, gracias al interés de uno de los promotores de este evento, el fallecido Germán Patiño.



“Nosotros rescatamos y conservamos la tradición de la fuga de adoración al Niño Dios, que son las fiestas patronales de la comunidad que se celebran a finales de febrero”, dice la maestra, desde su casa de San Nicolás, antes de viajar a Bogotá.

Ella y El Folclor de mi Pueblo estarán el 21 de julio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, en el lanzamiento del XX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (8 p. m., calle 170 n.° 67-51) Este grupo fue el ganador en el 2017 en la modalidad de violines caucanos y estará con los triunfadores en marimba de chonta (Legado Pacífico), chirimía (Son de la Manigua) y versión libre (Orquesta Machimbre).

Pequeña gran muestra

Serán dos horas y un poco más de una pequeña muestra de lo que es el gran Petronio de Cali, una fiesta que tiene 44 finalistas que llegan de todo el Pacífico, y también de Bogotá y otras ciudades como Medellín.



Madre comunitaria, la maestra Elizabeth Mera cuenta que aunque en muchos lugares ahora tocan la fuga con instrumentos de viento, “lo mío es con violines, porque suena mejor y se aprecia más la letra”.



En la actualidad, sobreviven unos 35 grupos de violín caucano y muchos de ellos, como el de la maestra Mera, funcionan como asociaciones, y están conformados por sembradores y personas dedicadas a distintos oficios.



Mera, además, se ha dedicado a formar músicos entre los niños de los que es madre comunitaria. Lo siente como una obligación maravillosa: “Primero, pensando en recuperar esta tradición y segundo, en que vayan al Petronio”, dice.

Tres veces ha estado con el grupo en el Petronio de Cali y la vencida fue el año pasado con su conjunto de violines y cantadoras integrado por Sergio Valencia, Efrén Balanta, Brandon Lozada, Méider Vásquez, Johnatan Mera, Zoraida Castillo, Floralba Mejía y Libardo Martínez.



Este sábado en la noche, el grupo interpretará 'Van pastores adorar', un canto tradicional, y tres temas de la maestra Mera: 'Por el respeto a nuestros niños', 'Torbellino picarón' y 'Que reine la paz'.



Por su parte, la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt, dice que para ella la realización de Petronio Álvarez es no solo un orgullo sino un reto.

“El Petronio hoy es tan importante que hay mucha gente mirándolo con lupa, buscando cualquier error que cometamos para hablar de privatizarlo.



Para nosotros, además de una responsabilidad, es una oportunidad de darles cada año a los que llegan un espacio de 35.000 metros cuadrados en la ciudadela, con seguridad y todos los servicios que tiene el festival: gastronomía, cultura afro, bebidas ancestrales, arte en general y la oportunidad de ver a los mejores grupos de la región”, dice.



Agrega que, entonces, no se puede ser inferior al reto, pues cada año el festival lleva más gente y cada año se inscriben más grupos para llegar a la final en Cali. En este 2018 fueron 138 conjuntos de los cuales 94 se quedaron por fuera.



La maestra Mera cuenta que seguirá adelante formando a los muchachos que cuida para que no solo sean “buenas personas, sino los mejores músicos”.



Todos los lunes a las 5 de la tarde en su casa de la vereda San Nicolás, en Caloto, es la hora para empezar a formar estos nuevos músicos, sangre joven para que una tradición de dos siglos no se pierda entre las montañas caucanas.



Informes: teléfono 404-2463 primerafila.com.co. Boletas: de 20.000 a 70.000 pesos.

Invitado especial: Yuri Buenaventura

El músico Yuri Buenaventura será el invitado especial para el concierto del 18 de agosto en el Petronio Álvarez, le confirmó a EL TIEMPO la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt.



Pese a que es un intérprete de salsa, haber nacido en el sector de Cascajal en Buenaventura le da a su ‘golpe’ sonoro el dejo de su región.



Buenaventura ha sido respetuoso de los géneros tradicionales, pero ya compuso un currulao, llamado Tiíto, en homenaje a uno de sus tíos que murió ahogado en uno de esos ríos caudalosos del Pacífico. Además, en sus conciertos utiliza la marimba de chonta para algunas de sus interpretaciones. En el cierre del festival, el 19 de agosto, estarán el Kinteto Pacífico y el grupo Bahía.

Dónde y cuándo

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ

Cultura EL TIEMPO @CulturaET