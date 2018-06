El regreso musical de Florence and The Machine

Faltan pocas horas para hacer realidad un sueño esperado en el ámbito de la música. 'High as Hope' es uno de los lanzamientos musicales del año.

No en vano, Florence and The Machine es una de las bandas de referencia de la música británica de la última década, gracias a la espectacular voz y el magnetismo de la londinense Florence Welch, la gran diva del panorama independiente, quien además se presentó en el festival Estéreo Pícnic, en el 2016.



El cuarto álbum de estudio de los británicos verá la luz este viernes 29 de junio, después del adelanto de tres de los diez temas del disco : Sky Full of Song, en abril; Hunger, estrenado en mayo, y Big God, a una semana de la publicación de High as Hope, disco que completan las canciones June, South London Forever, Grace, Patricia, 100 Years, The End of Love y No Choir.



La mayor parte del nuevo álbum ha sido escrito, compuesto y grabado por la propia Florence Welch, y finalizado en Los Ángeles, junto al productor Emilie Haynie, además de contar con las colaboraciones de Kamasi Washington, Sampha, Tobias Jesso Jr. o Kelsey Lu.



Teloneros de The Rolling Stones en su concierto en Londres a finales de mayo, Florence... protagonizó uno de los momentos de la noche cuando Mick Jagger la invitó al escenario para cantar a dúo la canción Wild Horses.



Después de participar, a principios de julio, en festivales en España y Alemania, Florence and The Machine iniciarán una gira por Norteamérica para la que ya han anunciado más de 20 fechas en Estados Unidos y Canadá entre agosto y octubre, un recorrido que continuarán en noviembre en Irlanda y Reino Unido.



* Con información de EFE