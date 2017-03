El lenguaje en el tiempo: Zum

Cita: “Haciéndole súper zoom a la luna” (Twitter).



Comentario: La palabra súper lleva tilde cuando es tónica (con acento), y lo es cuando actúa como adjetivo, y es adjetivo cuando va después de su sustantivo, gasolina súper, pero no cuando es átona (sin acento), lo que sucede cuando actúa como prefijo, es decir, cuando va antes de su sustantivo, superintendencia, super-8, superbuena persona.



Y la palabra inglesa zoom tiene la adaptación zum a nuestro idioma. El DLE 2014 define zum como ‘objetivo de distancia focal variable, que modifica el ángulo de visión con el efecto de acercar o alejar la imagen’. Es una adaptación tan válida como iglú, del inglés igloo; champú, del inglés shampoo, o fútbol, del inglés football. Escritura correcta: superzum.

1.000.000.000

Cita: “El video de la canción fue dirigido por Emil Nava, cuyos videos tienen más de un billón de visitas en YouTube” (Carrusel).



Comentario: Algunos videos de YouTube, como Summer, dirigido por Emil Nava; Hello, de Adele, y Gangnam Style, del coreano Psy, y pocos más han superado los mil millones de visitas.



Ese número escrito en cifras es 1.000.000.000 (nueve ceros después del 1). Esa es la cantidad de visitas alcanzada en YouTube por no más de 20 videos musicales. Un billón en cifra es 1.000.000.000.000 (doce ceros después del 1), récord que nadie ha obtenido ni obtendrá jamás.



El error (muy común) surge de la nomenclatura estadounidense de medidas. En los EE. UU. 1.000.000.000 es one billion, mientras que en los demás países esa misma cifra es un millardo, palabra que casi nadie usa, o mil millones, que es su denominación más común.

Gazapos varios

“Pagó 13 meses luego de caer en una operación en cubierta”. Mejor “operación encubierta”.



“Lina Tejeiro le respondió a quienes la criticaron por su vestido” (MSN). Mejor: “… les respondió…”.



“Te he estado esperando desde hace rete tiempo” (Lecturas). Mejor: “retetiempo”, ya que rete- y sus equivalentes re- y requete- son prefijos.



“Un niuyorquino de ascendencia puertorriqueña” (Caracol Radio). Mejor: “neoyorquino”, que es el gentilicio de Nueva York.



“Construimos un muelle nuevo de 250 mts de longitud” (SPB). Mejor: “250 m”, pues m (en minúscula y sin punto) es el símbolo de ‘metro’ o ‘metros’.



“Se establece en Cali a los 33 años. Como diría un escéptico burlón, a la misma edad en que empieza a contarse, según los evangelios la vida de Jesucristo” (Arcadia). Precisión: “Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años”, Lucas 3:23.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria