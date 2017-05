El lenguaje en el tiempo / ¡Hey, por favor!

Cita: ¡Hey, por favor, es apenas obvio! (Bocas).



Comentario: la palabra “¡hey!”, repetida varias veces en la entrevista que concede Juanes a la revista Bocas, estuvo ausente de los libros de la Academia, pero aparece ya en el Diccionario de americanismos, 2010, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, como interjección para llamar la atención. Deriva de la exclamación inglesa hey.

Inerme y desarmada



Pregunta: ¿No es redundante la frase de Voz “Son crímenes cobardes contra gente inerme y desarmada?”, Jorge Parra.



Respuesta: podría no serlo. Está claro que desarmada es ‘sin fusiles, sin pistolas, etc.’, mientras que inerme, que significa ‘sin armas’, se suele usar más en sentido figurado para indicar que no se tienen recursos para enfrentar al enemigo.

La frase de Voz puede ser más correcta por expletiva que incorrecta por redundante.



Asequible



Cita: “Una matrícula accesible” (aviso).



Comentario: según el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, accesible y asequible son sinónimos para expresar la ‘facilidad de lectura de un texto’. “La crónica es accesible” es lo mismo que “La crónica es asequible”, o sea, que es comprensible.

Para otros efectos, no son sinónimos. Accesible significa ‘que tiene acceso’, “La universidad es accesible por la carrera 13”, o ‘afable en el trato’, “El rector es persona muy accesible”. Y asequible es ‘de precio moderado’. El aviso mejora si se escribe “Matrícula asequible”.



Contra reloj



Cita: “Contrarreloj para resolver salida a 752 guerrilleros”.



Comentario: según el Diccionario de la lengua española, 2014, contrarreloj, unido, o contra reloj, separado, es la carrera ciclística en que ‘los participantes salen de uno en uno a intervalos regulares, y se clasifican según el tiempo invertido por cada uno para llegar a la meta’, mientras que en locuciones adverbiales, “Trabajamos contra reloj”, o adjetivas, “Tiene trámite contra reloj”, en las que contra reloj significa ‘con mucha prisa por disponer de un plazo de tiempo muy corto’, se usa solamente la forma separada, contra reloj.



Alberto Linero

“Libro: Mi venganza es perdonarte. Autor: Alberto Libero”, mejor, “Alberto Linero”.



Fernando Ávila

Experto en redacción y creación literaria