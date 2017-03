El picnic musical llega a su fin este sábado

El Festival Estéreo Picnic, que termina este sábado, tiene una particularidad: no solamente presenta un nutrido cartel de artistas en sus escenarios, sino que crea un ambiente casi de parque de diversiones para los asistentes.



Una máquina gigante que dispensa chicles, flotadores que brillan en la oscuridad, que pueden lucirse por todo el lugar, y una piscina de pelotas en la que cualquiera puede sumergirse como un niño.

El festival ofrece a sus asistentes la experiencia de un mundo de fantasía.



Con 3 escenarios, ubicados en el Parque Deportivo 222 en el norte de Bogotá, el Estéreo Picnic clausura este sábado su edición del 2017 con las presentaciones encabezadas por Martin Garrix, Wiz Khalifa, Dead Mau5, y Totó la Momposina.



Quantic, Canalón de Timbiquí, Julio Victoria, Bazurto All Stars, Nawal, Elkin Robinson, Romperayo, Cero 39 y Buendía, entre otros, forman parte del grupo de artistas nacionales y extranjeros del día de cierre.



Durante las dos primeras jornadas se dio una combinación ecléctica entre el rock, la electrónica y el punk, que puso a los fanáticos a correr de una carpa a otra para no perderse las presentaciones.

Brillaron artistas como The Strokes, The xx, Justice, The Weeknd, Cage the Elephant y Two Door Cinema Club.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión las bandas nacionales contaron con un público más numeroso.



Nanook, El último esquimal y Popsitute inauguraron el primer día de fiesta, seguidos por AJ Dávila y el dúo Ságan.



Los conciertos terminaron hacia las 4 de la madrugada durante sus dos primeras noches y se espera que hoy se prolongue hasta la misma hora.



El certamen colombiano ha sido comparado, por su logística y cartel, con el de Coachella, en Indio (California, EE. UU.), que se realizará en abril próximo.



