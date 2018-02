El cantante que renunció al homenaje del Festival Francisco el Hombre

28 de febrero 2018 , 07:31 a.m.

28 de febrero 2018 , 07:31 a.m.

Todo está listo para la parranda de presentación de las novedades que traerá la décima edición del festival de vallenato contemporáneo de Riohacha en la capital. La presentación ante los medios en Gaira Café Cumbia House es este miércoles por la mañana y por la noche para invitados especiales.

Por lo mismo, el Festival envió un comunicado en el que anuncia, no solo que el evento se celebra -con la presencia de artistas que han ganado a lo largo de las ediciones pasadas del encuentro y que volverán a competir este año-sino que el festival continúará con su programación, excepto el homenaje central.



"La corporación se permite informar que entre las múltiples actividades del Festival, se realiza un homenaje a una figura de nuestra música vallenata -dice el comunicado-, este año por motivo de su décimo aniversario designó a un artista de la tierra Guajira para este honor, el maestro Beto Zabaleta, quien hoy nos manifestó que 'renuncia al homenaje que se le iba a tributar' por motivos ajenos a su voluntad".



Cabe anotar que pocas veces se presenta que un artista vallenato rechace el homenaje que le tributa un encuentro de este tipo, aunque ha ocurrido. El ejemplo más notorio fue el rechazo que Emilianito Zuleta Díaz manfestó cuando el Festival de la Leyenda Vallenata, de Valledupar, anunció en el 2015 que al año siguiente iba a homenajearlo junto con su hermano Poncho. En esa ocasión Emilianto se dejó convencer meses después de aceptar este honor.



En el caso presente, el de Beto Zabaleta, el Festival Francisco el Hombre está a muy pocos días de realizarse (del 16 al 18 de marzo, en Riohacha) y, según dice Ruth Berardinelli, cabeza del evento, se evalúa si hay lugar para homenajear a otro artista.



"Con el homenajeado se hace un acuerdo de voluntades -explicó Berardinelli-, en el que están consignadas las obligaciones de parte y parte, en el entendido de que es un gana gana. Con Zabaleta se habló dos veces al respecto, aunque eso no está en entredicho en la decisión tomada por él".



El encuentro, que cada año suele hacer eliminatorias para escoger a doce grupos que compiten entre sí por los títulos de mejor agrupación, mejor cantante y mejor acordeonero, este año, por motivo de sus primeros 10 años, decidió no hacer eliminatorias e invitar a competir a sus ganadores de años anteriores. Esto, a semejanza de lo que se hace en el 'Rey de reyes' de Valledupar.



Así que este año participarán artistas como Pillao Rodríguez, Carlos Mario Zabaleta, Bola Corrales y Poncho Quevedo.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO