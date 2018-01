El Festival Centro le apuesta al ‘Bronx’ como un nuevo escenario

Se acerca la fecha del Festival Centro 2018, que será del 7 al 11 de febrero, y, como en ediciones anteriores, el público puede esperar una gran variedad de artistas.

La apertura del festival estará a cargo de El Leopardo y su fiesta techno, seguido por el pianista de jazz colombiano Óscar Acevedo.



Esta vez, el festival no estará organizado por géneros cada día, sino que tendrá franjas dedicadas a diferentes estilos musicales a lo largo de una misma jornada.

Los asistentes tendrán cinco escenarios diferentes para escoger según lo que quieran oír: el auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el teatro México, el Teatro La Candelaria, el Centro Cultural Gabriel García Márquez y, por primera vez, un escenario especial en la zona del ‘Bronx’.



Dicha tarima, ubicada en la calle La Milla (carrera 15 entre calles 9.ª y 10.ª), será el escenario de Ali A.K.A. Mind, Nanook El Último Esquimal, Electric Mistakes, Inguna y Corrientes, quienes ofrecerán un concierto el 8 de febrero. La jornada se hará en conjunto con el equipo de la emisora Radiónica, de RTVC.



“La idea de usar el ‘Bronx’ como uno de los escenarios del Festival Centro no responde únicamente a la necesidad del festival, sino a un proyecto más amplio de la Alcaldía”, contó Mónica Ramírez, directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga): “La idea es convertir esa zona en el primer distrito creativo de Bogotá”.



La directora aseguró que en ese sector habrá una gran intervención en infraestructura, gracias a un trabajo coordinado entre varias entidades locales.



“Aprovechamos el Festival Centro, que es una de las primeras iniciativas del año, para usar este nuevo escenario. Creemos que, justamente, el apoyo de Radiónica, que tiene mucho poder de convocatoria, podrá atraer a un público que quizá aún no se imagina el ‘Bronx’ como escenario cultural”, contó Ramírez.



El 8 de febrero también estarán abiertas las franjas de sonidos ancestrales y otra de sonidos alternativos con la presentación de Chimó Psicodélico y Silverio.



El viernes 9 de febrero será el turno para la franja de músicas del mundo y de rock, que contará con la participación de Montaña, Morfonía y Estados Alterados en el Teatro La Candelaria.



El sábado 10 será el día con mayores ofertas musicales. En sonidos de Colombia, la audiencia tendrá la posibilidad de ver al compositor y músico tropical Michi Sarmiento, al igual que a la agrupación Cuarteto Imperial, insignia de los sonidos tropicales.



Ese día, la franja ‘La fiesta presente’, de música bailable, estará encabezada por Son Palenque, Turbo Sonidero y La Rural. El concierto de cierre estará a cargo de Sonido 70 y The Latin Brothers en el auditorio de la fundación.



Las franjas infantiles y el espectáculo en el ‘Bronx’ serán con entrada gratuita. Pero otros conciertos del mismo evento tendrán un costo que parte de 21.500 y llega hasta 51.500 pesos.



VALERIA MURCIA VALDÉS

Escuela de Periodismo Multimedia

@ValMurcia