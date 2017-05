“En La Guajira se gastan 17 millones de litros de agua a diario en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, mientras las comunidades nativas wayús afrontan la más fuerte sequía que se vive en la región desde hace varios años. ¡El tiempo de conservar el agua es ahora!”



Con este mensaje concluye el videoclip de Tiempo, el nuevo sencillo de la agrupación Profetas, que además lleva el nombre de su próximo álbum.



“No queríamos que fuera un videoclip típico de música urbana, sino que buscábamos dejar un mensaje muy al estilo de Profetas”, le dijo a EL TIEMPO Pablo Fortaleza, integrante de la agrupación.

Además, según cuenta el músico, “teníamos la idea de apoyar de alguna forma, pero no sabíamos qué hacer. Entonces dijimos: ‘bueno, quizás lo mejor sea crear un mensaje que llegue a mucha gente y que sea contundente con el problema fundamental, que en últimas tiene que ver con esta relación entre minería y agua. Este es nuestro tiempo de pensar en La Guajira’”.



Por su parte, la cantante Antombo Langangui, cuya familia materna es de ascendencia wayú, explicó: “La idea fue manejar el tema distinto a como lo han hecho los noticieros. Es decir, de forma positiva, como si fuera un mantra para que el agua llegue a toda la comunidad, todos tengamos conciencia y logremos que ese

terrible futuro que estamos viendo cercano se pueda revertir”.



La tercera producción discográfica del grupo busca llevar un mensaje de reflexión a través de melodías alegres y bailables, pero también es una mirada en retrospectiva al trabajo realizado.



“Es un concepto que veníamos pensando desde hace rato. Después de que cumplimos 10 años empezamos a mirar hacia atrás: todo lo que hemos vivido, tantas giras, lo rápido que se ha pasado el tiempo... Eso nos hizo reflexionar y quisimos hacer una canción al respecto, con un mensaje de amor pero también de crítica”, añadió Fortaleza.



A diferencia de producciones anteriores, este nuevo álbum no contará con colaboraciones vocales, pero sí incluirá arreglos de sonido hechos por músicos como Juancho Valencia (Puerto Candelaria), a quien Profetas considera “el músico más grande de esta generación en Colombia”.



Otra novedad: el disco tendrá canciones creadas con la intención de convertirse en éxitos radiales.



“Hay gente que dice: ‘no, yo no hago música pensando en la radio’. Nosotros duramos

17 años haciendo música sin pensar en nada, solo experimentando. Pero entonces quisimos hacer algo para que la gente lo disfrute. Este es nuestro experimento para esas personas. Es una fusión de hip-hop con el Caribe colombiano”, añadió el artista.



Tiempo será lanzado el 2 de junio e incluirá, entre otros, temas como Apretaíto, en el que se combina la tradición de las guitarras champeteras del Caribe con un beat de música urbana; La calle, que está marcada por la salsa de los años 70, y La lluvia, una canción muy influenciada por los sonidos del norte de Arauca, donde nació Fortaleza.



En palabras de Langangui, “este es un disco de hip-hop, dancehall, dembow y salsa. Es un álbum bailable, para las discotecas y la radio, pero no es reguetón. Nosotros estamos proponiendo que se puede bailar, disfrutar y sonar en la radio una música urbana que no sea necesariamente lo repetitivo del reguetón”.



Tras el lanzamiento de este nuevo trabajo, Profetas continuará su gira por Europa y Estados Unidos.



