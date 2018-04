Buscando poetas en el fin del mundo

Como un Quijote moderno, hasta el fin del mundo, en los territorios de la Patagonia, se desplazó el escritor bogotano Eduardo Bechara, creador de la editorial Escarabajo, para adelantar su proyecto ‘En busca de poetas’.



Fruto de este recorrido ve la luz ‘Breve tratado del viento del sur’, el primer tomo de esta idea que llega a las librerías. Es una antología poética de la Patagonia argentina, que reúne las voces de 90 escritores inéditos, de esta región.

La génesis del proyecto se ubica en la localidad de Deán Funes, en el norte de Argentina, cuando en una reunión de artistas y escritores, Bechara notó el poco protagonismo que se les daba a ciertas personas que habían dedicado su vida a la poesía, entre otros oficios.

Sin embargo, el escritor no tenía una hoja de ruta definida. “El proyecto al principio era lanzarse a un océano a nadar y a intentar llegar a alguna orilla”, explica.



De esta manera, Bechara se planteó una ruta inicial que partía desde Ushuaia, recorriendo toda Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, hasta llegar al Cabo de la Vela y Venezuela. “Pero realmente no sabía cuáles eran los lugares más poéticos que debía visitar en América del Sur”, anota.

Bechara en las solitarias estepas de la Patagonia. Foto: Cortesía: Eduardo Bechara

Fue así, como se contactó con escritores amigos en Buenos Aires, que le dieron una primera luz de algunos autores que era importante contactar en las diferentes regiones, que luego lo fueron llevando, de boca en boca, a otras personas.



De esta manera, el editor se dio cuenta de que su proyecto no sería un único libro, sino que “el niño se había crecido” para convertirse en un trabajo de largo aliento.



“Le quería destinar un año a esta proyecto, con una sola antología, pero cinco años después acá estoy con este primer libro y a punto de llegar a Bolivia, luego de recorrer casi todo el Cono Sur”, explica.



Esta aventura poética llevó a Bechara, incluso, a cruzar el famosos estrecho de Magallanes, para encontrarse con poetas en los parajes más recónditos de esa geografía. Allá también dio con la poeta Claudia Elizabeth Sastre, quien cansada de la civilización se aisló en una lejana granja.



El viaje mismo se convirtió en una historia apasionante, que Bechara fue llevando en una bitácora con notas personales en su computador, y que espera algún día organizar tal vez en algún proyector editorial, para dejar como memoria.

Este quijote latinoamericano en el Estrecho de Magallanes. Foto: Cortesía: Eduardo Bechara

“El espíritu de este proyecto se separa un poco de los poetas canónicos, de esas antologías llamémosla oficiales de la poesía, en este caso, Argentina”, anota el profesor Federico Díaz-Granados, luego de analizar los autores incluidos.



El libro reúne el trabajo lírico de autores de Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego; Río Gallegos, El Calafate, El Chatlén y Perito Moreno, en Santa Cruz, y de Comodoro, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin, Epuyén y El Hoyo, en la región de Chubut.



A estas poblaciones se unen los autores de El Bolsón, Fiske Menuco, Ingeniero Jacobacci, San Carlos de Bariloche, de la región de Río Negro, y Villa La Angostura, Neuquén y San Martín de los Andes, de la zona de Neuquén.

La primera poeta con quien se encontró Bechara, en Ushuaia, fue con Anahí Lazzaroni, quien sufre de enanismo. La poesía intimista de esta mujer, que mira el mundo circundante desde su pequeña casa, le mostró a Bechara una primera luz de las narrativas de la zona. “Fui entendiendo que el lugar que habita el poeta dictamina su poesía”, anota.



Agrega que otro de los criterios que dieron marco al proyecto, para la escogencia de esta antología, lo impuso el mismo viaje que se iba recorriendo. “Los poetas me fueron señalando el camino”.

El editor anota que la idea también era tomar el riesgo de buscar poesía contemporánea, que no tenga miedo de jugar con las formas, con los temas y que se alejara de las poesías tradicionalistas, como la gauchesca, por ejemplo.



En muchos de estos autores escogidos también se percibe una cierta influencia chilena. Y justamente, el poeta de ese país Enrique Winter, master en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York, anota que a diferencia de las teorías académicas que hablan de la muerte del autor en la nueva poesía, este libro se enmarca más en lo vivencial.



“A medida que uno va avanzando en la lectura, uno va adquiriendo una sensación de espacio, una sensación geopolítica muy poderosa. Esto me confirma que la poesía no es trascendente de antemano, sino que es contingente, que es histórica, que responde a un determinado espacio. Se encuentran estéticas dominantes que comienzan a discutir entre sí”, comenta Winter.



El analista anota, por ejemplo, cómo Patagonia es un lugar de “resistencia absoluta”, con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y pasajes desolados. De eso dan cuenta estos poetas. “En este libro se siente el viento y la montaña”.

Luego de este primer tomo, que Bechara está presentando en varias ciudades del país y cuya difusión continuará por la región, comenzará la segunda etapa de ‘En busca de poetas’, que lo llevará a reunir en otro libro voces líricas del norte de Argentina y de Uruguay, para seguir subiendo.



“Estoy por entrar a Bolivia, en donde tengo mucha emoción de lo que voy a descubrir. Estoy muy contento de entrar a otra estética diferente y con qué me sorprenderán sus regiones”, concluye este soñador, que anda buscando los medios económicos para seguir el viaje.

Carátula del libro Foto: Cortesía: Eduardo Bechara

'Breve tratado del viento del sur’

Antología de poetas argentinos

Editorial Escarabajo

409 páginas

$ 75.000



