Ed Sheeran, el ídolo que rompe los listados del pop

El músico más vendedor del mundo en lo que va corrido de este año es un nerd de 26 años, víctima de matoneo en la adolescencia por su parecido con un personaje de ‘Harry Potter’, exmiembro de un coro católico y antiguo habitante de la calle.



Se llama Ed Sheeran y acaba de inscribirse en los anales de la historia musical con su álbum ‘Divide (÷)’, que ubicó sus 16 canciones en el ‘top 20’ del Reino Unido y en el ‘top 50’ del listado global, algo que nadie había hecho antes.

Hoy es normal verlo en situaciones como la de diciembre del 2014, cuando fue invitado al famoso desfile de modas de Victoria’s Secret. Mientras el músico cantaba y tocaba la guitarra, las despampanantes modelos de la marca desfilaban alrededor de él, haciéndolo ver como una versión ‘millennial’ de Hugh Hefner, el fundador de ‘Playboy’.



Sin embargo, esta imagen está muy lejos de la realidad que vivió en sus años de infancia y adolescencia, cuando era un pequeño tímido y sin amigos, que vivía encerrado en su habitación ‘devorando’ los libros de ‘Harry Potter’. Esto, a pesar de que sus compañeros de colegio lo sometían a burlas y ofensas por parecerse a la versión cinematográfica de Ron Weasley, uno de los protagonistas de la saga del niño mago.



Sheeran nació en Yorkshire del Oeste, un condado metropolitano de Inglaterra, y vivió varios meses en la localidad de Framlingham. Allí, con tan solo 4 años de edad, ingresó al coro de la iglesia católica y descubrió el talento vocal que cambió su vida. No pasó mucho tiempo para que sus padres –un profesor de arte y una diseñadora de joyas– fueran conscientes de que vivían con un niño prodigio. Entonces decidieron ser más estrictos con los horarios para ver televisión y le compraron una guitarra acústica, que aprendió a tocar a los 11 años y que se convirtió en su juguete favorito. Ese fue el punto de no retorno: hacer música ya no era un ‘hobbie’, sino el comienzo de un proyecto que empezaba a tomar forma.

Nadie quiere con Sheeran

Luego de encontrar en los acordes de la guitarra la compañía perfecta para su voz, quiso buscar a otros músicos que estuvieran interesados en formar una banda, pero esta misión fue imposible porque él era el chico menos popular de su escuela.



“Lo intenté, de verdad, pero nunca pude encontrar quién se uniera a mi banda porque no era lo suficientemente ‘cool’. Solo era un ‘nerd’ con cabello rojo y anteojos”, le confesó Sheeran a la revista alemana ‘Bravo’.



La única solución para no desperdiciar sus capacidades fue vencer el miedo y lanzarse como solista. Empezó a escuchar los sonidos de Damien Rice, Nizlopi, Eminem, Bob Dylan, Eric Clapton y los Beatles, pero todo lo que estaba buscando lo encontró reunido en un solo álbum: ‘Irish Heartbeat’ (1988), del cantante norirlandés y también solista Van Morrison. Esa fue la llave que le abrió las puertas de un nuevo mundo.



Su vida comenzó a marchar a un ritmo tan vertiginoso que el lanzamiento de su debut discográfico, titulado ‘The Orange Room’, lo hizo a los 14 años.



Tras publicar dos trabajos más, a los 16 años Sheeran abandonó la secundaria, empacó unas cuantas prendas en una maleta pequeña y se fue a probar suerte en Londres. Pero las cosas allí fueron más difíciles.



Como cuenta en su libro biográfico ‘A Visual Journey’, nunca tuvo dinero suficiente para pagar la renta y se vio obligado a vivir en la calle. Durmió en estaciones del metro, parques y fuentes públicas, aunque su lugar favorito era un arco afuera del Palacio de Buckingham, que tenía un ducto de calefacción. Esta experiencia lo inspiró para escribir la canción ‘Homeless’.



Con el paso del tiempo, la situación fue mejorando. Consiguió tocar en algunos bares, publicó más canciones en forma independiente y ahorró dinero para emprender una nueva travesía. Esta vez, a Los Ángeles (Estados Unidos).



En territorio norteamericano, Sheeran conoció por casualidad al músico y actor Jamie Foxx (‘Ray’), quien luego de verlo tocar lo invitó a su programa radial, le prestó su estudio de grabación y lo alojó en su apartamento.



En ese momento, el panorama del músico inglés dio un giro de 180 grados: no volvió a pasar necesidades materiales y lanzó el sencillo ‘The A Team’, que se convirtió en un éxito internacional y puso su nombre en la mira de la industria musical.



Apenas diez años después de convertir las calles de la capital británica en su dormitorio, Sheeran se codea con estrellas como Taylor Swift. En una entrevista con la cadena MTV, la cantante afirmó que él “es un chico de 8 años y a la vez un abuelo de 80, porque puede jugar con legos, tener un sentido del humor infantil y a la vez dar consejos sabios, como una persona mayor”.



Entre los amigos más cercanos del inglés se incluyen también Katy Perry, Russell Crowe, los integrantes de One Direction, Martin Garrix y Macklemore.

Los discos matemáticos

La esencia ‘nerd’ de Ed Sheeran no solo está presente en su aspecto físico, sino también en sus tres álbumes de estudio, que llevan por nombre símbolos matemáticos: ‘(+)’, ‘(x)’ y ‘(÷)’.



El primero de ellos marcó el rumbo comercial del artista y se convirtió en el sexto disco más vendido del Reino Unido. Su siguiente lanzamiento ‘(x)’ también fue un éxito en ventas y contó con la participación del reconocido intérprete Pharrell Williams (‘Happy’).



Pero el mayor logro de su carrera, hasta ahora, lo consiguió con su disco más reciente. Tan solo dos semanas después de su lanzamiento, los cortes ‘Castle on the Hill’ y ‘Shape of You’ llegaron al primer y al segundo puestos, respectivamente, de las descargas en Spotify. De hecho, ya es el artista más escuchado en esta plataforma digital. De los cien millones de usuarios, un poco más del 40 por ciento ha descargado algún tema suyo.



Ed Sheeran es un ejemplo de perseverancia. Ni las burlas, ni las críticas, ni el hecho de no contar con una banda pudieron detenerlo. Él solo, con su guitarra y una puesta en escena poco sofisticada, cumplió el sueño que tuvo cuando era niño y ahora está en la cima de la industria musical. Y podría estarlo un tiempo más, porque ofrece una combinación muy atractiva para la industria del pop: talento innato, una tierna cara rozagante y una gran historia de superación personal.

Un disco que pulveriza récords

‘Divide (÷)’, el tercer álbum de estudio publicado por Ed Sheeran, consiguió ubicar sus 16 canciones en el ‘top 20’ del Reino Unido, y 9 en el ‘top 10’. Además, todos los temas de este trabajo discográfico entraron en el listado de las 50 canciones más importantes del mundo. Cabe recordar que ningún otro artista había tenido más de cuatro ‘hits’ en el ‘top 10’, y que el récord lo ostentaba el cantante estadounidense Frankie Laine.

El cantante estará en ‘Game of Thrones’

Hace poco fue noticia que Ed Sheeran aparecerá en la séptima temporada de la aclamada serie ‘Game of Thrones’, que se estrenará el 16 de julio en HBO.



Esto sucedió porque la actriz Maisie Williams (que interpreta a Arya Stark) es fanática de su música y en varias ocasiones había sugerido que el artista hiciera parte de la serie épica.



Finalmente, los creadores de la misma, David Benioff y Dan Weiss, hicieron caso a su recomendación. “Durante mucho tiempo hemos tratado de conseguir a Ed Sheeran para sorprender a Maisie Williams. Este año lo logramos”, declaró Benioff en una entrevista reciente con la revista ‘Variety’.



Aún no se sabe a ciencia cierta si el artista británico tendrá una participación relevante dentro de la trama o si la suya será simplemente una aparición especial.

Cuándo y dónde

Parque Simón Bolívar (Bogotá). Viernes 2 de junio, 8 de la noche. Ingreso desde las 5 de la tarde. Precios: 150.000 y 300.000 pesos (sin incluir el servicio de las plataformas de venta). Aforo: 15.000 personas. Más información: 404-2463.



DANIEL TORRES

Redactor de EL TIEMPO