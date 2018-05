Don Tetto, 15 años recargado de rock

A un mes de presentarse en el Festival Rock al Parque del 2006, Don Tetto se quedó sin bajista.



Esa fue la oportunidad para que Carlos Leongómez (guitarra), Diego Pulecio (voz) y Jaime Medina (batería) invitaran a Jaime Valderrama al grupo, a pesar de que en ese momento no sabía tocar el bajo.



El de Rock al Parque fue el primer concierto masivo de la banda ante más de cincuenta mil personas en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Los miembros de Don Tetto y sus seguidores tenían alrededor de 16 años.

Los integrantes de Don Tetto crecieron oyendo bandas como Blink182, Green Day, Sum 41 y Foo Fighters, que les llegaban de canales como MTV y de los discos que traía Leongómez de sus viajes a Estados Unidos.



Al mismo tiempo, se alimentaban de la salsa del grupo Niche y el merengue de Sergio Vargas, sonidos que aunque parezcan distantes a su género, contribuyen a construir su música.



Hoy, después de tres álbumes de estudio, dos en vivo y dos nominaciones al Grammy Latino, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una carrera que cumple 15 años.



Para Leongómez, la identidad de la banda se refleja en la relación tan fuerte entre los cuatro, “poder entendernos con una mirada en ciertas situaciones en tarima; eso somos nosotros”.



Y son sus presentaciones en vivo las que han marcado la personalidad del grupo, pues desde el comienzo uno de sus propósitos ha sido sorprender con diferentes formatos de espectáculo.



Fue así como en el 2011 dieron su primer concierto 360 grados, un concepto antes usado por bandas como U2 y Metallica. De este formato, que exige a los músicos manejar la atención del público en cuatro frentes, nació el álbum ‘360° en vivo Bogotá’.



Luego, los bogotanos tocaron en una tarima ubicada a 30 metros de altura en el Download Concert (2012).



El más reciente proyecto fue la primera edición del Día de Rock Colombia, en agosto pasado, un concierto que reunió a más de 30 bandas, entre ellas La Pestilencia, 1280 Almas, Estados Alterados y Doctor Krápula, entre otros.



De esta manera, Don Tetto ha crecido junto a una base de seguidores que permanece a su lado.



Para Pulecio, “el reto es que del total del público, por lo menos una persona salga enamorada de nuestro grupo y vayamos forjando una fanaticada que nos permita hacer esto toda la vida”, afirma el vocalista.

Es así como su club de admiradores cumple 11 años, y aunque ahora no van a recibirlos a los aeropuertos con la euforia adolescente de los primeros años, sí van a sus conciertos.



Por otro lado, este año Don Tetto prepara su cuarta producción discográfica, un proyecto que se grabará en las salas de El Toke.



La apuesta es crear un álbum que reafirme el sonido de la banda, sin dejar de lado la frescura que trae cada nueva producción. “Queremos que cada disco sea especial, no que suene a ‘Lo que no sabías’, ‘Miénteme’ o ‘Prométeme’, sino que cada uno nos ofrezca una experiencia única”, dice el cantante.

Dónde y cuándo

La banda dará un concierto en Bogotá el domingo 6 de mayo en el teatro ABC. Horario: 5 p. m. Dirección: calle 104 n.º 17-22. Boletería agotada.



DAVID PENAGOS

Para EL TIEMPO