‘El día del gusano’ de Slipknot

En sus 20 años de carrera, Slipknot nunca había tocado en México, pese a que la banda de Iowa, EE. UU., había recibido un sinfín de peticiones para hacerlo.



Al grupo de Corey Taylor le hablaban del calor y de la locura del público. “Todo Suramérica es increíble”, les decían, pero Ciudad de México, en particular, era algo distinto.

En el 2015, en medio de las luces y el fuego que caracterizan al festival Knotfest, uno de los máximos encuentros de bandas de metal en el continente, Slipknot se presentó en la capital mexicana ante 40.000 personas.



La energía fue tan intensa, tanto para Slipknot como para los espectadores, que decidieron plasmar la experiencia en el documental Day of the Gusano (El día del gusano), que se proyectará este miércoles en salas de cines de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.



Aunque es usual para Slipknot grabar los conciertos, esta vez querían hacer algo distinto.



“Buscamos contar una historia sobre nuestros fanáticos y lo que tuvieron que hacer para ir al show. La pobreza en México es alta, entonces conseguir una entrada es muy difícil”, explicó a EL TIEMPO Shawn Crahan, el icónico ‘Payaso’, percusionista de la banda y director del documental, quien se define como ‘un renacentista’.

Hay momentos cuando estoy en el escenario y me pregunto ‘¿por qué estás grabando el concierto si podrías estar viéndolo y concentrado en nosotros, no en la pantalla?’ FACEBOOK

TWITTER

“Pienso que algo es mejor que nada, y que siempre es bueno que nuestros seguidores puedan ver nuestro trabajo –dice Crahan sobre la reproducción simultánea del documental en varios países de la región–. Pero mentiría si dijera que estoy cien por ciento feliz con los resultados, nunca lo voy a estar, porque no puedo estar tocando, grabando y dirigiendo al tiempo”.



Esto no quiere decir que el documental no sea impactante, sino que refleja la atención al detalle y el rigor que han hecho de Slipknot una banda tan importante.



​“Lo que más quería era capturar la musicalidad de cada miembro”, expresó el artista.



“Por ejemplo, si James Root, nuestro guitarrista, tiene un solo en una canción, un solo que todos esperan, eso debería quedar grabado. No es únicamente capturar lo teatral y espectacular, también esos detalles. Como músicos nos enorgullecemos de nuestro material, somos expertos en él, y es lo que más cuidamos”, dijo.



Aunque Crahan pudo dirigir este documental, no puede hacer mucho frente a las otras miles de cámaras que hay en sus conciertos: las de los celulares.



“Hay momentos cuando estoy en el escenario y me pregunto ‘¿por qué estás grabando el concierto si podrías estar viéndolo y concentrado en nosotros, no en la pantalla?’ ”, planteó.



Sin embargo, no censura el uso de la tecnología, ni de la libertad. “Estamos en la generación de los celulares, eso no lo puedo cambiar. Que nuestros fanáticos hagan lo que quieran: si tienen la posibilidad de grabar los conciertos y con eso son felices, bien por ellos”, afirma.



Aunque de cierta forma el documental implica experimentar sobre el formato, Crahan tiene límites para el aspecto visual de Slipknot: “No creo que mientras más grande el show necesariamente sea mejor. No quiero llegar a que haya hologramas nuestros o algo así. Fíjate en un concierto de Roger Waters: es sencillo e imposible de vencer, eso me gusta”, dice.

¿Dónde y cuándo?

Este miércoles, 8:30 p. m. Teatros de Cine Colombia de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín. Boletas: desde 18.000 pesos. Informes: cinecolombia.com



SANTIAGO CEMBRANO

Cultura y Entretenimiento