Palenque suena en la mente de Simón Mejía

La primera vez que el músico Simón Mejía, líder de Bomba Estéreo, estuvo en San Basilio de Palenque fue en el 2008. Llegó allí para una investigación que estaba haciendo alrededor de los ritmos tradicionales del caribe colombiano, y terminó creando un estudio de grabación profesional en esta tierra de músicos innatos.

“Alrededor de toda esa experiencia grabamos dos discos y un documental”, cuenta el músico bogotano, quien recuerda que “era la época en la que estaba comenzando con Bomba Estéreo. Hicimos una serie de talleres con los jóvenes de Palenque sobre ingeniería de sonido y producción. Uno de ellos es la persona que hoy trabaja en el estudio”.



Luego de ocho años, Mejía regresó a Palenque en busca de ideas para componer una canción y grabar un episodio de Searching for Sound, serie documental de Red Bull, en el que explora, junto con Franklin Tejedor, de la banda Mitú, las sonoridades de la herencia africana y de un instrumento muy poco conocido: la marímbula.



“Es un instrumento muy especial y poco común. Su sonido es parecido al del bajo y hace esas mismas líneas en los grupos de sexteto. En esta oportunidad, aproveché y no me fui tanto por el lado de la percusión, sino por algo más ambiental, como el sonido de un amanecer en Palenque o de los intérpretes palenqueros, que hacen música para amenizar su trabajo en el monte”, añade Mejía.



Para el músico, “Palenque es un lugar único porque permanece quieto en el tiempo. No es muy clara la influencia del progreso allá. Son dinámicas rurales y tienen música en ambientes cotidianos como los patios de las casas”, concluyó.



Tanto Searching for Sound como la canción se pueden encontrar de forma gratuita en la dirección web win.gs/2lFeyVg



