'Soy un romántico empedernido': Diego Torres 

La combinación de elementos divertidos con romance. Fue la filosofía con la que se escribió 'Un poquito', la más reciente canción de Diego Torres. La receta la completó el cantante argentino poniéndole su sello característico –ese mensaje positivo que tienen sus composiciones–, además de cumplir una promesa que llevaba años en remojo.

“Estaba escribiendo la canción, trabajando en el estudio, y me imaginé la voz de Carlos. Teníamos pendiente hacer algo juntos, nos conocemos desde hace tiempo y la relación siempre ha sido maravillosa”, cuenta Torres en una charla telefónica.



El Carlos que menciona es el samario Carlos Vives, a quien invitó a participar en el tema que está ya disponible para el público y que es el primer adelanto del noveno álbum de estudio del artista argentino.



“No está de moda enamorarse / Ya nadie quiere ser sincero / Pero en ti yo encuentro todo lo que quiero…”, reza el primer estribillo de la canción que ondea entre el pop, algo de vallenato y el reggae.



“Empieza con un ukelele y una guitarra acústica, un acordeón que suena no tan vallenato, sino en otra melodía, y todo se empalma en una marcha rítimica que te hace mover las caderas. Pero arriba de eso está la letra, que propone que en la vida no necesitamos mucho, solamente un poquito. Y si ese poquito es bueno, de calidad, podemos estar bien”, agrega Torres.



Nacido en Buenos Aires, hace 47 años, Diego Antonio Caccia Torres dio sus primeros pasos al reconocimiento como actor de cine y televisión. En 1992 presentó su álbum debut, Diego Torres, pero fue dos años más tarde que saboreó el éxito con el disco 'Tratar de estar mejor'.



“La música que he hecho a través de mis discos siempre ha sido una fusión de ritmos, una música muy contagiosa", recuerda el intérprete de canciones como 'Color esperanza', 'Penélope', 'Todo cambia y todo se termina', 'Deja de pedir perdón', 'Usted' y la famosa 'Tratar de estar mejor', un reggae con mensaje positivo, algo que destaca en su reciente tema, 'Un poquito'.

¿Se siente abanderado de temas sobre los que poco se escriben canciones?

En estos tiempos actuales, la mujer va peleando por sus derechos, por la igualdad de género, en contra de la violencia, y es triste que también hay muchas canciones por ahí sonando que no hablan bien de la mujer.



Bueno, yo no tenía problema en escribir una canción que hable lindo de ella o que diga que no está de moda enamorarse. Soy un romántico empedernido, y bueno, Carlos es muy parecido a mí en ese sentido.



Está bueno dejar ese mensaje: si uno se enamora, siente algo por la otra persona, debe abrirse y vivirlo intensamente.



¿Qué le aportó Vives a ‘Un poquito’?

Sabía que su color de voz, su estilo costeño, esa alegría que es tan característica en Colombia, iba a ser ideal para complementar la canción.



Apenas la terminé de escribir, se le envié. Me llamó feliz, que le encantaba el tema, tenía ideas y muchas propuestas. Así fuimos yendo y viniendo, con honestidad y compromiso, felices de cantar juntos. Fue el socio ideal para esta canción porque la idea era jugar, aprovechar una historia simpática.

Y esa simpatía es la esencia del video de la canción…

¡Totalmente! En el video, vamos a hacer una audición y los dos quedamos prendados con la directora del casting ( la actriz argentina Natalie Pérez), así que nos dedicamos a llamar su atención, nos peleamos todo el video, es muy gracioso.



Nos divertimos montones filmándolo y esa era la idea, porque tenía muchas ganas de hacer un video que nunca hice, en tono de comedia. Ojalá la gente lo vea, lo disfrute y perciba lo bien que nosotros la pasamos. Queremos transmitir esa energía.



¿El romanticismo que lo caracteriza, lo impulsa para producir un álbum en medio de tantos sencillos?

Vengo trabajando en el disco, que ya tiene su contenido y su nombre (que no puedo revelar aún). He crecido en ese entorno romántico de los discos, pero también está bueno esto que pasa ahora... que si uno se fija, pasaba en la época de nuestros padres: los Beatles lanzaban el lado A, con una canción, y el lado B que era un inédito.



Y en este tiempo de tanta información, pasan muchas cosas y capturar la atención es más difícil, así que está bien darle a la gente la música a modo de capítulos, canción por canción, y que después puedan disfrutan del álbum completo.

Jurado de reality

A partir del 22 de agosto, se estrena 'Talento Fox', en este canal de televisión paga, un concurso musical en el que Diego Torres es uno de los jurados junto con Wisin y Dani Espósito. "Hay artistas invitados e incluso cantamos con Carlos (Vives)", adelantó el argentino.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta