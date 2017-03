Diego El Cigala le pone a éxitos de la Salsa su toque flamenco

De las experiencias más sorpresivas de la música en los últimos años, está el disco Indestructible, de Diego El Cigala, en el que pone a éxitos de salsa su toque flamenco.



Para el músico, según le contó a este diario en septiembre pasado, durante el lanzamiento de la producción, este proyecto fue bueno porque se lo pudo dedicar al espíritu de su esposa fallecida, Amparo, que antes de morir lo apoyó para que fuera realidad.

“Este es un disco que se siente a gritos. Es como un traje a la medida, se siente a gusto”, dijo El Cigala.



Ahora, el cantante vuelve a Bogotá a presentar este trabajo que tiene mucho de Colombia. El próximo 28 de marzo estará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y lo acompañará la Cali Big Band, dirigida por José Aguirre.



La amistad musical de Aguirre y El Cigala se sustentó y ratificó durante la grabación: en el estudio de Aguirre en Cali se hicieron las versiones de Moreno soy, El paso de Encarnación, Indestructible y Hacha y machete, y la balada Se nos rompió el amor.



Ahí no terminó el aporte colombiano a este disco, pues el español pidió que la versión de Indestructible fuera la que el nariñense Edy Martínez hizo para la orquesta de Ray Barreto en 1973.



De hecho, este disco tiene mucha magia, pues más de 70 músicos participaron en su creación, entre ellos Oscar D’Leon, Bobby Valentín, Larry Harlow, Roberto Roena, Eddie Montalvo, Nicky Marrero, Jorge Santana, Gonzalo Rubalcaba, Luis Perico Ortiz, Horacio el Negro, Aguirre y Diego del Morao, entre otros.



Entre ellos están los que aún sobreviven de la maravillosa época salsera de La Fania, que El Cigala reunió pues muchos no se veían hace años. Y no por falta de voluntad, sino por los avatares de la música y la vida.



