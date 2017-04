Un día para el jazz latino

La Unesco ha elegido a Cuba como país anfitrión del Día Internacional del Jazz 2017, evento que se celebra este domingo con un gran concierto en el Teatro Alicia Alonso de La Habana y que será transmitido por streaming a través de la página jazzday.com.

El concierto cuenta con un gran número de músicos, principalmente cubanos y americanos, entre los que se destacan Chucho Valdés como director musical y Herbie Hancock como líder de la iniciativa, además de grandes intérpretes de diversas partes del mundo.



Durante todo el domingo se llevarán a cabo actividades musicales y académicas conectadas vía web con el evento central desde ciento noventa países de los cinco continentes, incluyendo a Colombia.



Para que tengan una referencia de su magnitud, en 11.000 colegios cubanos se ofrecerán conferencias de historia del jazz durante toda esta semana, además de los múltiples conciertos, talleres y descargas en teatros, parques y centros comunitarios de toda Cuba.

No es coincidencia que la Unesco conmemore paralelamente siete años de lazos con la isla a través de esta enorme puesta en escena, que, dicho sea de paso, le reporta enormes beneficios a ese país.



La promoción mundial que recibe la ciudad anfitriona es tan grande que la Unesco abrió una convocatoria para que otras ciudades se postulen como sedes del concierto en futuras ediciones. Estambul, Osaka y París ya contaron con ese privilegio y no sobra proponerle a la administración Peñalosa que postule a Bogotá como sede de esta importante actividad.



Si miramos el panorama musical latinoamericano en este siglo, vemos que países como Brasil y Venezuela ya no repuntan tanto como lo hicieron hace unos años; otros, como México y Argentina, han enfocado sus esfuerzos hacia lo comercial o lo regional, perdiendo audiencias no hispanas.



Por el contrario, Colombia ha empezado a competirles a los vecinos por el protagonismo inusitado de sus músicas, particularmente la comercial y la folclórica.

Pero Cuba nunca ha dejado de protagonizar la movida musical a pesar del bloqueo y la consecuente marginación del mercado mundial, es un constante exportador de músicos que predominan en las tarimas del mundo.



El próximo domingo, durante la transmisión mundial del evento, podremos presenciar el mérito de la isla para obtener la sede.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com