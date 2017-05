‘Despacito’ hace historia y alcanza el puesto 1 de la lista Billboard

‘Despacito’, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en colaboración con Justin Bieber, alcanzó esta semana la posición número uno de la lista Hot 100 de Billboard, escalafón que clasifica a los cien sencillos más vendidos, más escuchados y más compartidos en Estados Unidos.



El icónico tema de los artistas puertorriqueños dio el salto definitivo del tercer puesto al primero, desplazando a Bruno Mars con 'That's What I Like', a Dj Khaled y a Justin Bieber con su canción 'I'm The One'. Según Billboard, sus reproducciones en emisoras y en plataformas musicales virtuales fueron las principales razones para su ascenso.

En su versión original, la canción que marcó la nueva senda musical de Luis Fonsi ya superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Así mismo, el video junto a Justin Bieber alcanzó los 179 millones de vistas.

Las canciones más vendidas del Billboard Hot 100 Foto: Billboard



La canción, publicada el 12 de enero del 2017, fue escrita por la cantante panameña Erika Ender y ajustada por Luis Fonsi. En Alemania, Argentina, Bulgaria, Colombia, Dinamarca, Francia, Noruega, el Reino Unido y otros países, ‘Despacito’ alcanzó el número uno. Su ascenso a lo más alto de las listas en Estados Unidos es un hito histórico para la música latina.



Luis Fonsi y Daddy Yankee se unen al prestigioso club de latinos que, con sus canciones, ocuparon el #1 del Billboard Hot 100. ‘La Bamba’ de Los Lobos y ‘La Macarena’ de Los del Río son otras de las melodías que llegaron a la cima de los listados en Estados Unidos.



ELTIEMPO.COM