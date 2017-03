Depeche Mode confirma concierto en Colombia: 16 de marzo del 2018

Bogotá será una de las ciudades latinoamericanas que visitará Depeche Mode en el tour de su más reciente álbum, que se titula 'Spirit', del que ya suena el primer sencillo: 'Where’s The Revolution'.



Depeche Mode visitará Colombia en el 2018 La agrupación británica se presentará en Bogotá el 16 de marzo. El grupo británico se presentó en Bogotá en octubre del 2009.

Las boletas para el concierto en Colombia se venderán a partir del lunes 24 de abril, en la página web www.primerafila.com.co o en las taquillas de las salas de Cine Colombia.



Durante la gira por Latinoamérica también visitarán Ciudad de México (11 de marzo, Foro Sol), Lima (18 de marzo, estadio Nacional), Santiago de Chile (21 de marzo, estadio Nacional), Buenos Aires (24 de marzo, estadio Único de la Plata) y Sao Paulo, Brasil (27 de marzo 27, Allianz Parque).



“Estamos increíblemente emocionados de regresar a América Latina”, declara el vocalista Dave Gahan. “No pudimos ver a nuestros fanáticos allá en la última gira, así que sabíamos que teníamos que visitarlos esta vez.”



Con más de tres décadas de historia musical a cuestas, Depeche Mode recarga motores con su álbum de estudio número 14, que está disponible para el público desde el pasado 17 de marzo.



La banda británica se encontrará en el 2018, por segunda vez, con el público colombiano, en el tramo latinoamericano del 'Global Spirit Tour'.



Cuando el trío (que comenzó siendo un cuarteto) integrado por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher vino por primera vez a Colombia, en octubre de 2009, canciones como 'Personal Jesus' y 'Enjoy the Silence' ya eran clásicos que venían sonando en sus multitudinarias giras por el mundo durante años.

Depeche Mode incluirá sus clásicos y los temas de su nuevo álbum, 'Spirit'.



En aquella oportunidad, Depeche Mode trajo su espectáculo 'Tour of The Universe', al escenario del Parque Simón Bolívar y el precio de la boleta más costosa fue de 470 mil pesos.



Gahan, Gore y Fletcher traían las canciones de su entonces más reciente álbum 'Sounds of the Universe', cuya canción 'Wrong' estaba en pleno boom. Sin embargo, conscientes de su larga historia musical, le dedicaron gran parte del concierto a sus éxitos de siempre.



En total, los asistentes disfrutaron de 21 canciones, entre las que estaban 'Home' –una de las pocas que ha cantado Gore, máximo compositor del grupo–, 'Policy of Truth', 'Walking in my Shoes' y la famosa 'It´s no Good', estás sí interpretadas por Gahan, emblemático vocalista de la banda.



Depeche Mode comenzó su camino musical en 1981, contando desde la aparición de 'Speak & Spell', su primer álbum, del que todavía suena entre las programaciones nostálgicas la canción 'Just Can't Get Enough'.



Aunque sus dos primeros trabajos discográficos lograron siempre más de la notoriedad esperada y alguna canción de esos comienzos llegó a sonar en Estados Unidos, fue solo hasta 'People are People', canción que integraría el álbum 'Construction Time Again', a mediados de los años 80, que empezó a sembrar la devoción y el culto que más tarde cultivaría entre el público estadounidense.



Entre sus álbumes más vendidos, cuando Depeche Mode se convirtió en una banda de dimensiones mundiales están 'Music for The Masses' (1987), del que se desprendieron éxitos como 'Strangelove' o 'Never Let Me Down Again', y el reconocido 'Violator' (1990) con íconos musicales como 'Personal Jesus', 'Enjoy The Silence' y 'Policy Of Truth'.



En adelante, Depeche Mode ha ido cumpliendo con sus fanáticos con regularidad, salvo por la crisis de la segunda mitad de la década de los 90 que dejó álbumes como 'Ultra', que no tuvo gira de conciertos como respaldo.



Gahan, Gore y Fletcher, con tres décadas de camino musical encima, tienen ahora un nuevo material que mostrar y sus seguidores colombianos tienen por delante todo un año para familiarizarse con las canciones de 'Spirit', para disfrutar el show que traerán de nuevo el año entrante.



