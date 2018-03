Para Depeche Mode, nunca es suficiente

"No esperábamos nada de éxito, no había forma de predecir que duraríamos y menos, una forma de saber que esas canciones serían éxitos, no son exactamente la cosa común que oyes en la radio”, le dijo el año pasado a EL TIEMPO Martin Gore, el tecladista de Depeche Mode, acerca de esa historia que probablemente conquiste 40 años, en el 2020, como cumpliendo con lo planteado en su éxito temprano ‘Just Can’t Get Enough’.



Una utopía, teniendo en cuenta que la agrupación británica siempre marchó a contracorriente, incluso en su mismo país al retar las tendencias del 'punk' y del rock, así como los mismos estereotipos culturales de siempre, cuando Depeche Mode cantaba sobre la sensualidad, el ‘bondage’, pero también sobre la religión, los gobiernos y la hipocresía social.

“Hoy me han llamado ‘marica’ unas 20 veces”, contaba Alan Wilder –miembro del grupo hasta 1995– en una entrevista que concedió a la revista ‘Rolling Stone’ en 1990. Esto retrata el curioso impacto que ejercía tan solo el aspecto, entre lo ‘new wave’, lo ‘techno’, lo estilizado y hasta lo gótico, y la provocación visual del cantante Dave Gahan.



Desde los primeros años de la década de los 80, la banda que se formó en Basildon (Inglaterra) ha definido un estilo que ha influenciado a centenares de agrupaciones y además le dio una profundidad única al pop.



“Esos días eran demasiado emocionantes. Éramos jóvenes y todo lo que hacíamos era excitante”, recordó el tecladista Andrew Fletcher a este diario en el 2009.



Ese mismo año, Depeche Mode estuvo en Bogotá por primera vez (en la gira ‘Tour of the Universe’). En esa ocasión, entregó en más de dos horas una gran compilación de éxitos célebres. Para la memoria colectiva de conciertos en el país, es uno de los momentos más inolvidables.

Con carga política

La banda vuelve 8 años después para una presentación en el parque Simón Bolívar, con un álbum que la crítica ha recibido de muy buena forma, por lo que muestra al grupo en total actividad y capacidad creativa. Se titula ‘Spirit’ y es el motor de su gira ‘Global Spirit’.



Las palabras que fluyen a lo largo de todo el disco se pueden escuchar como una cruda crónica de la actualidad, independiente de la bandera que se le ponga:



¿Quién está tomando tus decisiones?

Tú o tu religión,

tu gobierno, tus países.

Ustedes, adictos patriotas,

¿dónde está la revolución?

Vamos gente.

Me estás decepcionando.

¿Dónde está la revolución?

Has estado enojado

por mucho tiempo.

Tus derechos, abusados,

tus opiniones se negaron,

manipulan y amenazan

con el terror como arma;

asustarte hasta que estés estupefacto,

desgastarte hasta que estés de su lado.



¿Dónde está la revolución?



Esa es parte de la letra de la canción ‘Where’s the Revolution’, que continúa la idea principal del primer corte del álbum, ‘Going Backwards’ (‘Yendo en reversa’). Así se va tejiendo ‘Spirit’, una palabra que suele tener una connotación positiva.



“Para mi –explicaba Gore–, el título del disco siempre fue ese porque en la canción apunta a que nuestro espíritu se nos ha ido y eso es deprimente, incluso siendo un retrato realista del estado del mundo en ese momento. Me gusta el título porque, además, para hacer un álbum hoy hay que redefinir ese espíritu”.



Para la crítica especializada, ‘Spirit’ entra en la categoría de los mejores álbumes de Depeche Mode en mucho tiempo, probablemente de lo mejor que ha hecho en este siglo. Lleva una carga de energía negativa que, cuenta Gore, él y Gahan estaban sintiendo en ese momento creativo: se da casi en medio del proceso de votación del ‘brexit’, de la campaña presidencial de Donald Trump y de la radicalización política en Europa.

Sentimos que el mundo estaba en tal estado (...). Había inspiración en todas partes: había tanto horror en el mundo en ese momento que sentías que debías escribir al respecto FACEBOOK

TWITTER

“Creo que sentimos que el mundo estaba en tal estado que el álbum es como un matrimonio integrado, había inspiración en todas partes porque había tanto horror en el mundo en ese momento que sentías que debías escribir al respecto”, explicó el tecladista.



“Y el mundo sigue siendo ese despelote. No sabemos cuándo terminará”, agregó Gore.

Vienen del futuro

Algo casi místico de Depeche Mode es que su sonido, que gira entre el rock y la electrónica según el sentimiento que los rodee en torno al proceso creativo de cada álbum, fue de vanguardia en sus primeros años, cuando cantaban ‘Just Can’t Get Enough’; luego, cuando provocaron al mundo con ‘Personal Jesus’, y en las últimas dos décadas entre los álbumes ‘Sounds of the Universe’ y ‘Delta Machine’.



“El futuro de la música electrónica tiene que ser bueno. Se ha establecido como un género y ahora hay un montón de gente haciéndola en un pequeño cuarto”, contaba Fletcher, en la década pasada.



Tan estable parece ser también el futuro de Depeche Mode, una célula que en otras épocas ha estado cerca de la separación, pero hoy luce mucho más inalterable: “Creo que hemos manejado la forma de calmar la ansiedad y existir más allá de la ola de la industria musical. Siempre pensamos en ser más una banda de culto, incluso si éramos populares”, contaba Gore.



“A veces, una mala vibración es buena, porque en un grupo debe fluir la electricidad. La mayoría del tiempo, Depeche Mode vive en una buena atmósfera”, reflexionó Fletcher.



Lo concreto, el presente, la cita con Depeche Mode, promete llenar de nuevo de felicidad a los fanáticos que la recibieron en el 2009 y siguen ahí, ligados a su Jesús personal.

Los justos: Estados Alterados

La apertura del concierto estará en manos de la agrupación antioqueña Estados Alterados, que es la gestora del sonido ‘synth pop’ (la misma corriente de Depeche Mode) en Colombia, en una época (entre 1987 y 1995) en la que sembrar ese sonido parecía casi imposible. Una discográfica les puso atención en casa: Discos Fuentes, reconocida por su catálogo tropical. Una apuesta singular y un reto. Por eso, abrir la presentación de Depeche Mode representa un sueño cumplido. “Eso es como estar con los hijos mayores del 'techno' y de muchas cosas”, expresó Ricardo ‘Ricky’ Restrepo, baterista de la banda.

Dónde y cuándo

El próximo 16 de marzo, en el parque Simón Bolívar, de Bogotá, con un aforo de 25.000 asistentes. Organiza Move Concerts (otrora Evenpro). Boletas: 200.000 y 370.000 pesos, según localidad, a lo que hay que sumar el valor del servicio. Hay un sistema montado para pago en plazos. Disponibles en: www.primerafila.com.co



CULTURA

En Twitter: @CulturaET