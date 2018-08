Demi Lovato reaparece en sus redes tras su recaída en las drogas

"Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar", fueron las conmovedoras palabras que expresó Demi Lovato a través de su cuenta de Instagram.

La estrella de la música, de 25 años, aún sigue internada en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles (EE. UU.) por una sobredosis de heroína el pasado 24 de julio.



Lovato sorprendió a todos sus seguidores cuando medios reportaron que había sido internada por una aparente sobredosis de heroína, como lo reportó al principio el portal TMZ, que también aseguró que había sido atendida con Narcan, un tratamiento de emergencia usado en sobredosis de narcóticos.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

La estrella pop también agradeció en su mensaje de Instagram a quienes han estado con ella físicamente durante este tiempo.

Quiero agradecerle a mi familia, mi equipo y al staff del hospital Cedars-Sinai, que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes FACEBOOK

TWITTER

"Quiero agradecerle a mi familia, mi equipo y al staff del hospital Cedars-Sinai, que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes", destacó.



Lovato comentó que necesita tiempo para ‘sanar y conseguir estar sobria’ nuevamente. “El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y espero por el día que pueda decir que ya salí del otro lado. Seguiré luchando", concluyó la intérprete de ‘Cold for the summer’.

La ex estrella de Disney había celebrado sus seis años de sobriedad en marzo pasado, pero meses más tarde reconoció que había tenido una recaída. Su representante confirmó que ingresará a un centro de rehabilitación cuando salga del centro médico.



Muchas celebridades como Ariana Grande, Luis Fonsi y entre otros le mostraron su amor y apoyo mediante las redes sociales.



ELTIEMPO.COM