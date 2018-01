¿De qué habla 'The Power', el libro favorito de Obama en 2017?

‘The Power’, de la escritora británica Naomi Alderman, encabezó la lista que Barack Obama dio a conocer al finalizar 2017 con sus canciones y lecturas favoritas del año (la canción favorita fue ‘Mi Gente’, de J Balvin y Willy Williams).

Se trata de una novela de 352 páginas, construida a partir de cuatro personajes ubicados en distintos lugares del mundo. Las cuatro son mujeres, y representan tensiones de siglos y siglos de desigualdad. Ellas descubren que tienen un poder con el que pueden provocar un dolor agónico e incluso la muerte: el de la electricidad, según reseña el sitio web de la editorial rocalibros.com.



Esta obra de ciencia ficción, que aparece en la lista del expresidente de Estados Unidos junto a libros de Ron Chernow, Matthew Desmond y Shea Serrano, entre otros, fue catalogada por el prestigioso diario británico ‘The Guardian’ como el libro del año 2017.



Algunas reseñan la catalogan como “una novela de ciencia ficción feminista”, y no pocos críticos coinciden en llamarla “distopía feminista”.

‘The Guardian’ la explica así: “Lo que comienza como una fantasía de empoderamiento femenino acaba oscureciéndose para profundizar y cuestionarse el poder en sí mismo, sus usos y sus abusos, y lo que hacen aquellas personas que lo poseen”.



Se trata de una niña que escapa en América de un padre maltratador, un chico nigeriano que filma a una mujer mientras es atacada en un supermercado, la hija de un criminal en Londres que ve cómo asesinan a su madre y una senadora que trata de proteger a su hija en Nueva Inglaterra.



En medio de estas cuatro historias, “combina una prosa elegante y eficiente con bellas meditaciones sobre la metafísica del poder y la posibilidad del cambio”, dice el diario británico.



Por otro lado, ‘The New York Times’ incluyó ‘The Power’ en su lista 100 Notable Books of 2017. El que es considerado el diario más importante del mundo la reseña así: “En esta novela feroz e inquietante, la capacidad de generar una peligrosa fuerza eléctrica desde sus cuerpos permite a las mujeres tomar el control, lo que resulta en un gran trastorno sistémico de las dinámicas de género alrededor del mundo”.



‘The Power’ es el quinto libro de Naomi Alderman, quien ganó con este título el ‘Baileys Women’s Prize for Fiction’ 2017.

La escritora escritora británica, de 44 años y ascendencia judía ortodoxa, alterna las letras con el diseño de videojuegos. “Las mañanas son para los libros, las tardes para los juegos”, dijo el año pasado a ‘The Guardian’.



Dice Claire Fallon en ‘The Huffington Post’ que Naomi Alderman “concibe un mundo en el que las mujeres ejercen todo el poder. Lo que realmente muestra es lo imposible que sería”. Esa historia, original y provocadora, tuvo un lugar privilegiado el año pasado en la mesa de noche de Obama, que fuera uno de los hombres más poderosos del mundo.



