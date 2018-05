Darse cuenta de / El lenguaje en el tiempo

“Dicen cosas que ofenden a otros sin darse cuenta que lo están haciendo”. Mejor: “… sin darse cuenta de que lo están haciendo”, pues el verbo darse cuenta se conjuga con la preposición de, para el complemento de materia, “sin darse cuenta de su mérito”, incluso cuando esta preposición (de) precede a la conjunción que, “sin darse cuenta de que tiene méritos”. No escribir la preposición de en casos como este constituye el error llamado queísmo, contrario al temido dequeísmo, igualmente grave.

En persona



“Castrillón ilustraba sus homilías con episodios vividos en primera persona”. Mejor: “… vividos en persona”. “En primera persona” es locución que se usa para indicar que alguien escribe como protagonista, “Yo no hablo de venganzas ni perdones” (Borges), “Desde que tuve memoria sufrí la tortura matinal de que Mina me cepillara los dientes” (García Márquez), “Borro, borro y borro y ya me duele el índice de tanto borrar” (Laura Restrepo).



Sub-20



“Esteban Cambiasso, campeón mundial sub 20 en 1997”. Mejor: “…campeón mundial sub-20”, con guion, como corresponde a todo prefijo antepuesto a cifra, “cine super-8”, “ex-10 del Real Madrid”, “categoría sub-16”, o a mayúscula, “ex-Beatle”, “anti-Maduro”, “pro-Trump”.



Psiquiatra o siquiatra



Pregunta: ¿Es correcta la escritura siquiatra, sin p inicial, como se usó en el perfil de Ana Lucrecia Ramírez Restrepo?, Jorge Rojas. Respuesta: Sí es correcta. Las palabras que durante siglos han mantenido en su escritura consonante inicial etimológica muda, como psicología, gnomo, tsunami, pseudónimo, ptolomeico, pneuma, psiquiatra, pueden escribirse hoy también sin ella, sicología, nomo, sunami, seudónimo, tolomeico, neuma, siquiatra. Las dos formas de cada una de estas palabras conviven y tienen registro en el Diccionario de la lengua española, 2014.



Coma elíptica



Pregunta: Tenía entendido que los titulares no debían llevar coma, y veo muchos titulares con ese signo (“Duque y Petro, en punta”, “‘Contador’, el verdadero poder detrás de los narcos”, “Migrantes, la ola incontenible”, etc.). ¿Es correcto?, Luisa Fernanda Pérez. Respuesta: Se trata de la llamada coma elíptica, que reemplaza el verbo elidido. Lo que se recomienda para titulares de prensa es que sean breves y tengan un verbo. Esto último, para que sean informativos (“Aumenta robo de celulares”) y no simplemente enunciativos (“El robo de celulares”). En esa línea, un recurso válido es escribir el titular con verbo tácito o sobreentendido, que habitualmente va reemplazado por coma elíptica. Los casos citados dirían con verbo expreso así: “Duque y Petro van en punta”, “‘Contador’ es el verdadero poder…”, “Migrantes constituyen ola incontenible”. Cambiar por coma el verbo (en estos casos, van, es, constituyen) es un recurso muy efectivo para hacer breve el título e imprimirle mayor impacto.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52