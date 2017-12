Fello, la nueva sangre de la familia Zabaleta en el vallenato

El cantante vallenato Fello Zabaleta, de 27 años, está preparando el que será su segundo álbum de estudio al lado del experimentado acordeonero Jimmy Zambrano.



El hijo del también cantante Beto Zabaleta, se afianzó primero como compositor, mientras hacía su carrera de economía y negocios en Los Ángeles (Estados Unidos).



Esa época –recuerda– estuvo impregnada del sentimiento de darle forma a la que después sería su propuesta musical, razón que lo llevó a componer.

Hasta la fecha cuenta con 200 canciones de su autoría. De estas, al menos 35 han sido grabadas por un buen número de artistas, entre ellos la mexicana Thalía, que en el 2012 escogió su canción Regalito de Dios para incluirlo en su álbum Habítame siempre.

“Esa experiencia fue, sin duda, un regalo de Dios. No pude dejar de componer, y en una semana de racha pude sacar hasta 10 canciones –recuerda el cantante–. Mis comienzos en la música se remontan a la edad de 5 o 6 años, cuando mi padre me dejaba cantar ante sus seguidores la canción El cristal en mis pupilas (Iván Ovalle). Desde entonces estoy enamorado de este ambiente”.



A su regreso al país, Fello comenzó su carrera discográfica al lado del acordeonero Carlos Karlo. De esta unión quedaron un álbum titulado Pisando fuerte y varias grabaciones que surgieron como sencillos que salían al aire, construyendo un repertorio necesario para todo nuevo artista. Como ejemplo están las canciones Farandulera e Indiferente.



Desde mayo pasado, Fello Zabaleta anunció su unión musical con Zambrano (que antes trabajó al lado de Jorge Celedón y de Dubán Bayona). Fue un acople a primera vista, manifiestan en medio de un ensayo, que les mostró el camino de pensar en consolidar esta unión musical.



Después de varias presentaciones y de trabajar en la conformación de su estilo, Zabaleta y Zambrano lanzan Cuando llega el viernes, su primer sencillo, una de las tres canciones que compuso el cantante para el disco de 13 temas que lanzará con Codiscos.



Zabaleta relata que compuso la canción pensando en todos los públicos: en los jóvenes y en quienes crecieron escuchando a su padre y el vallenato de raíz.



“Buscamos que la gente se identifique con la canción y que cada viernes sea la que los invite al esparcimiento, como día de la semana ideal para esas actividades”, destacó.



Se trata, por lo tanto, de una canción ideal para la temporada de fin de año y también para el Carnaval de Barranquilla, en febrero de 2018.



Para entonces, esperan que su álbum, aún sin título, esté listo para salir. Ya eligieron compositores y canciones: “Queremos que la gente viaje a través del disco. Que de una canción de Rafael Manjarrez, hecha con sentimiento vallenato puro, el público pase a otra de John Mindiola que comienza con sonidos electrónicos, y de ahí a una de las jocosas de Romualdo Brito, y de ahí a una netamente romántica de las mías. Jimmy y yo somos melómanos, así que sabemos de vallenato raizal y no se nos ve forzado lo moderno”, anotó Zabaleta.



ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

