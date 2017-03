‘Convertimos en sonido algo que no existe’

En pocos días, Silversun Pickups debutará en Suramérica y el primer concierto de su gira será el viernes 24 de marzo, en la tarima del Festival Estéreo Picnic, en Bogotá.



En entrevista con EL TIEMPO, Brian Aubert, cantante y guitarrista de la banda, se refirió a su presentación en Colombia y contó algunos detalles sobre los dos álbumes más recientes del grupo.



Ustedes se han convertido en un referente del Festival Lollapalooza. ¿Qué importancia ha tenido este espectáculo en su carrera?



Recuerdo que éramos unos niños sin dinero, buscando los tiquetes más baratos para poder ir al festival y ver a las bandas que nos gustaban. Así comenzó nuestra educación musical: aprendiendo, viviendo la experiencia y entendiendo que lo mejor de los festivales es que siempre te permiten ver algo nuevo. Eso nos ha enseñado el Lollapalooza y es lo que intentamos hacer cada vez que nos invitan: aprovechar toda esa energía alocada de la gente para sorprender.



Silversun Pickups era una de las bandas invitadas al Lollapalooza Colombia, pero el evento fue cancelado. ¿Cómo tomaron la noticia?



Fue muy triste, en serio estábamos muy emocionados porque hemos conocido a varios colombianos en nuestros ‘shows’. Desde que se canceló el Lollapalooza, tocar en Colombia se ha convertido en una meta para nosotros. Hemos hecho de todo para poder ir y siempre pasa algo que arruina nuestros planes. Esta vez por fin está pasando, pero solo creeré que es real cuando esté allí, parado sobre la tarima.



Su disco más reciente, ‘Better Nature’, pareciera ser una segunda parte de su álbum ‘Neck of The Woods’...



En cierto sentido, sí. Usualmente, cuando creamos un disco vamos de abajo hacia arriba, tomando elementos de trabajos previos. En ‘Neck of The Woods’ había cierto sentimiento de nostalgia y todo apuntaba hacia el pasado. Ahora decidimos que ‘Better Nature’ debía situarse en el presente, como una segunda fotografía que se ha tomado justo ahora.



¿Cómo es su proceso de composición?



Siempre intentamos comunicarnos en un lenguaje musical para crear algo que no existe pero que suene como si realmente existiera. Lo que hacemos es imaginar dramas y piezas visuales que nunca verás en un videoclip. Básicamente eso es lo que hacemos: imaginar algo que no existe y tratar de convertirlo en sonido.



¿Cuál es la historia detrás de ‘Lazy Eye’, su canción más conocida?



Fue una de las primeras canciones que escribimos y duramos más de cuatro años tocándola en Los Ángeles antes de grabarla. Todo porque queríamos ser una buena banda y sabíamos que debíamos tocar mucho más antes de hacer una gira o un disco. Así que en Los Ángeles esa canción fue como nuestra insignia. Mucha gente se la sabía y la cantaba, incluso antes de que la grabáramos.



Mucha gente dice que su voz es extraña. ¿Qué opina al respecto?



Cuando recién comenzamos con la banda, la gente pensaba que las voces las hacía una mujer, pero luego, en el concierto, aparecía yo con mi barba, mi cabello desordenado y mi cara de recién levantado. Empezaba a cantar y de inmediato muchas personas ponían cara de “what the fuck is this?”. Realmente amaba eso… siempre me ha gustado que digan que mi voz es andrógina. Me parece muy divertido.



Otros músicos que harán parte del espectáculo

Justice



El dúo francés combina elementos del ‘house’ y el rock, donde crean un universo sonoro cargado de potencia y autenticidad. Su visita más reciente a Bogotá fue en el año 2012, y ahora regresa para presentar un nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Woman’.



Martin Garrix



Han pasado cuatro años desde que el DJ neerlandés lanzó al mercado su sencillo ‘Animals’, una canción que lo catapultó a la fama y que lo puso en el radar de múltiples sellos discográficos y emisoras radiales europeas. Actualmente, Garrix es uno de los DJ ‘top’ de la industria musical.



The Weeknd



Sin duda, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido por su álter ego The Weeknd, será una de las principales atracciones en la octava edición del Festival Estéreo Picnic. ‘El padrino del rhythm and blues’, como le llaman algunos, ha ganado dos premios Grammy, ocho Billboard Music Awards y estuvo nominado a un Óscar por su participación en la banda sonora de la película ‘50 sombras de Grey’.







Programación

Jueves 23



Nanook el Último Esquimal (5:30 p.m.), Popstitute (5:30 p.m.), Seis Peatones (6 p.m.), Ságan (6:45 p.m.), AJ Dávila (6:45 p.m.), Cage The Elephant (7:30 p.m.), Glass Animals (8 p.m.), Rancid (8:15 p.m.), The xx (9 p.m.), G-Eazy (10:15 p.m.), Bob Moses (10:15 p.m.), The Weeknd (11:15 p.m.), Julio Garcés (11:30 p.m.), Justice (00:45 a.m), Damian Lazarus (1 a.m.).



Viernes 24



Los Hotpants (4:15 p.m.), N.Hardem (4:15 p.m.), Cocó Nonó (5 p.m.), Los Makenzy (5:30 p.m.), Ratrace (5:30 p.m.), Árbol de Ojos (6:30 p.m.), Zalama Crew (6:45 p.m.), Catfish and the Bottlemen (7 p.m.), Silversun Pickups (8 p.m.), Rawayana (8:15 p.m.), Vance Joy (9 p.m.), ADI (9:45 p.m.), Flume (10 p.m.), Two Door Cinema Club ( 11 p.m.), Felipe Gordon ( 11 p.m.), The Strokes (00:15 a.m.), Claptone (1:45 a.m.), Caribou (1:45 a.m.).



Sábado 25



Ali Aka Mind (2:30 p.m.), Elkin Robinson (3 p.m), Buendía (3:30 p.m), Bazurto All Stars (4 p.m.), Canalón de Timbiquí (4:30 p.m.), Romperayo (5 p.m.), Totó La Momposina (5:30 p.m.), Mateo Kingman (6 p.m.), Nawal (6:30 p.m.), Sublime with Rome (7:30 p.m.), Cero 39 (7:30 p.m.), Quantic (8:45 p.m.), Chancha vía Circuito (9 p.m.), Wiz Khalifa (9:45 p.m.), Gus Gus (11 p.m.), Julio Victoria (11:15 p.m.), Deadmau5 (00:00 a.m.), Richie Hawtin (1 a.m.), Martin Garrix (1:30 a.m.).

Datos útiles

Como en años anteriores, el festival se llevará a cabo en el Parque de la 222 (autopista Norte con calle 222). Habrá tres escenarios, una zona exclusiva para personas en condición de discapacidad, diferentes opciones de comidas y bebidas y, como gran novedad, el evento ha dispuesto buses, ‘vans’ y hasta un helicóptero para transportar a los asistentes que deseen tomar este servicio.



