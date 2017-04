Conexión sonora / De la música y la muerte

El mes pasado falleció el gran pionero del rock and roll, Chuck Berry, mientras que esta semana se cumplieron 23 años de la muerte de Kurt Cobain. El genio de Nirvana se enlistó entonces en el llamado ‘Club de los 27’, un grupo selecto de personalidades del ámbito artístico que perdieron la vida a esa edad y que en el rol musical incluye a los míticos Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y la más reciente, la británica Amy Winehouse, quien murió en julio de 2011.

Curiosa es la relación de la muerte de un músico y su legado. Siempre he tenido el interrogante de cuál habría sido ese aporte posterior si el deceso de estos jóvenes músicos no hubiese acontecido. ¿Habría producido Cobain, por ejemplo, una obra más grandiosa que la planteada en sus álbumes Nevermind e In Utero?. Brian Jones, genio de los Rolling Stones, ¿habría llevado a la banda a una obra más grande que (por tradición e historia) Exile On Main Street, que fue post-Jones?



Hay artistas que me generan duda del que pudo ser su futuro. Siempre he pensado que Bob Marley habría terminado haciendo discos terribles, llenos de secuencias y elaborados junto al productor de moda. John Lennon de seguro habría terminado tentado por su hijo Sean Lennon a hacer cosas experimentales dentro de un ámbito muy Frankestein lleno de rap, R&B, funk y electrónica, en la que también habría participado su abominable compañera japonesa.



Creo que hay quienes murieron en el momento que era. Stevie Ray Vaughan y Jeff Buckley son ejemplo de ello. Su excelso talento y creatividad expresados en su corta existencia artística fueron suficiente. Sin que desee la muerte a alguien, ni más faltaba, hay otros que ya deberían haber muerto o por lo menos haberse retirado cuando su creatividad murió. Por respeto no los mencionaré. La lista es larga.



DANIEL CASAS

Periodista musical