Rumbas y conciertos para ir el fin de semana

24 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Future, el carnaval de música afro latina



Medellín recibirá a representantes de sonidos latinos en el Festival, Future, que busca darle paso a otras música. Entre los invitados estarán Wiz Khalifa (en la foto y quien también se presenta en el Estéreo Picnic), Tego Calderón, El Freaky y Providencia para que los asistentes disfruten de variadas ofertas procedentes de la tradición afro en el Caribe.



Hoy, 4:30 p. m. Parque Norte. Carrera 53 n.°76-115, Medellín. Boletas en tuboleta.com desde 89.000 pesos.

Llega la Tromboranga a Café Libro



La orquesta formada en Barcelona con músicos de España, Cuba, Colombia y Venezuela, llega a Bogotá con canciones como Sentimiento caleño, Humildad, Palo pa la campana, Amigo el ratón y Adiós, que te vaya bien, entre otras.



Hoy, 9:30 p. m. Galería Café Libro. Carrera 11A n.° 93-42, Bogotá. Reservas: 2183435. Entradas desde 60.000 pesos.



Mestizaje musical en ‘SalsaFarai’



La discoteca Boogaloop invita a la salsa de Salsa N’ Groove y a la agrupación bogotana de reggae Alerta Kamarada (foto). También estará el DJ Galletas Calientes. Es un encuentro diferente.



Hoy, 10 p. m. Boogaloop Club. Carrera 13 n.°65-42, Bogotá. Teléfono: 7326323. Boletas: 30.000 pesos.



Fiesta tropical ‘Si tu quiere’ dembow’



El colectivo Radio Bemba Urbano celebra su aniversario con música del Caribe. Se presentan los DJ Sensibeat, Matye y Alejandro Restrepo, en compañía de Felipe Acosta. También estará el DJ residente RikoR. Sonarán géneros como el dancehall, el hip hop y el moombathon.



Hoy, 9 p. m. La Villa. Carrera 14 n.° 83-56, Bogotá. Reservas: 301 3551328. Boletas: 20.000 pesos.





Rumba en homenaje al gran Chuck Berry



El papá del rock dejó este mundo a los 90 años y para recordarlo convocan a sus seguidores a una fiesta de rock. Es una manera de rendirle tributo al autor de canciones como Sweet Little Sixteen y Johnny B. Goode que cambió para siempre la historia de la música, así su nombre no sonara mucho en las últimas décadas.



25 de marzo, 10 p. m. Asilo Bar. Avenida Caracas n.° Diagonal 40A Bis, esquina.



Tarde de ‘punk’ colombiano



I.R.A. presenta su nuevo disco. Se trata de Botas de hierro, que incluye, entre otros temas, Él no te responde. Además, se presentarán Los Monkys, Raza y Sin Pudor. Será una tarde llena de punk puro.



25 de marzo. 2 p. m. Auditorio Lumiére. Carrera 14n.° 85-59, Bogotá. Teléfono: 300 7878753. Boletas: 30.000 pesos.



Son bogotano en Son Salomé



La orquesta de salsa Zontabogo llega a este punto de reunión de la población salsera. Los melómanos podrán bailar al ritmo de congas, trompeta, timbales, bongós, clarinete y trombón. Solo salsa en el centro de Bogotá.



25 de marzo, 10 p. m. Son Salomé. Calle 19 n.° 4-20, Bogotá. Reservas: 300 5707722. Entrada: 10.000 pesos.





Gira de Guaco



La agrupación venezolana con más de 50 años de carrera llega con sus canciones más emblemáticas. Esta gira es la previa al lanzamiento del álbum Bidimensional, que se lanzará al mercado en abril. Sonarán canciones como Quiero decirte, Lo eres todo y Regálame tu amor.



26 de marzo. 5 p. m. 4.40 Music Hall. Carrera 13 n.° 83-47, Bogotá. Boletas en tuboleta.com desde 170.000 pesos.



Los Elefantes en el Mayor



La orquesta en formato Big Band, llega con su dosis de ska, jazz, reggae y música balcánica. Además, presentará su nuevo sencillo, Perro, y tocará clásicos como Píntame de azul y Boca e’ caimán, que han hecho parte de sus 18 años de carrera.



30 de marzo. 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Avenida 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 4042463 y primerafila.com.co. Boletas: desde 10.000 pesos.



