Las mejores rumbas y conciertos del fin de semana

Noche de champeta y punk

En la tercera edición de la fiesta Champetapunk, que empezó en México y luego llegó a Colombia, la cultura picotera local, el punk y la sonidera mexicana se unen en una noche de sonidos de África y el punk que se hace en el país del tequila. Solano Patiño y Por Defecto son los DJ encargados de la fiesta. Este viernes. 10 p. m. Latino Power. Calle 58 n.° 13-88, Bogotá. Información: 319 5706484. Entrada: 10.000 pesos.

Bajo los ‘beats’ de Martín García

El DJ argentino que ha trabajado con el inglés Paul Oakenfold y también con John Digweed, entre otros, llega a Bogotá para presentar su propuesta, que es una mixtura de sonidos ingleses y house.Este viernes. 10 p. m. Octava. Carrera 8.ª n.° 63-41, Bogotá. Teléfono: 317 8930755. Entrada: 30.000 pesos.

The Blue Turtles en Bogotá

La agrupación caleña que mezcla géneros como blues, funk, jazz, soul y la música latina busca rendirles homenaje a los sonidos afrodescendientes del Pacífico colombiano. En esta ocasión interpretará canciones como Despiértate nena y Tango feroz.Este viernes. 9 p. m. La Hamburguesería 85. Calle 85 n.° 12-49, Bogotá. Teléfono: 6102001. Entrada: 20.000 pesos.

La batalla de los gallos

Raperos de todo el país competirán por el título nacional en la Red Bull Batalla de Gallos. Se intercambiarán rimas afiladas con el propósito de humillar y derrotar al oponente. Además, habrá presentaciones de Systema Solar, Rap Bang Club y el venezolano Apache.Este sábado. 5 p. m. Royal Center. Carrera 13 n.° 66-80, Bogotá. Información: www.welcu.com. Boletas: 45.000 pesos.

Rock con 20 bandas nacionales

Agrupaciones como Tiempos de Sangre, Razón de Ser, Ataque de Pánico (en la foto), Narcopsychotic, Vestigios y The Outsider, entre otras, pondrán a los bogotanos a sacudir la cabeza en estos dos días de rock duro en el Detonation Fest 10, que estarán llenos de sonidos estridentes y mucha energía.26 y 27 de agosto. 12 m. Auditorio Lumiere. Carrera 14 n.° 85-59, Bogotá. Teléfono: 300 3007830. Boletas desde 20.000 pesos.

Homenaje a Kaleth Morales

Conocidos como los príncipes de la nueva ola del vallenato, Los K Morales harán un homenaje al desaparecido Kaleth Morales a través de su música, al cumplirse 12 años de su muerte.Este viernes. 9 p. m. Trucupey Latin Bar. Calle 53 n.° 46-192, Barranquilla. Teléfono: 314 5968670. Boletas desde 25.000 pesos.

Bogotá Calypso y Reggae 2017

El concierto, que busca difundir la tradición musical del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y fortalecer los vínculos culturales con las islas, presenta a Red Crab y Mr. Baba & The RagMento Band (en la foto), agrupación que interpreta canciones de géneros como mentó, calipso, polca, pasillo, reggae y zouk, entre otros, con instrumentos como maracas, guitarras y violín.Este viernes. 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Teléfono: 3779840. Boletas a partir de 10.000 pesos.

Salsa, champeta y ‘dancehall’ en Tonalá

Las noches en Tonalá no solo están cargadas de buen cine y comida. Sus DJ son conocidos por mezclar distintos géneros que ponen a bailar a los más rumberos. Las canciones más representativas de la champeta se unirán con la salsa y el dancehall.Este viernes. 10 p. m. Cine Tonalá. Carrera 6.ª n.° 35-37, Bogotá. Teléfono: 4798687. Entrada: 10.000 pesos.

Bungalow

Para celebrar su primer año, la discoteca Bungalow ofrecerá una tarde de música electrónica a cargo de los DJ Santiago Iregui (en la foto), Mad Fonnegra y Almma. Además, los asistentes podrán disfrutar de un festival gastronómico all you can eat.



Este sábado. 2 p. m. Bungalow. Carrera 13 n.° 83-47, Bogotá. Información: 317 3697889. Entrada: 25.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO