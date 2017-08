Ali aka Mind: rimas que rompen estigmas

Después de 15 años de carrera, el rapero Ali aka Mind puede contar cientos de conciertos. Pero cuando supo que iba a tocar en Nueva York, la meca del rap, e iba cumplir uno de sus sueños, se detuvo para reflexionar sobre su carrera. Las canciones que había hecho, los países que había pisado, las personas que había conocido.

Fruto de esas emociones fue Otra pa’ mi cuenta: una canción de celebración de su trayectoria que dice que ahí sigue, haciendo rap, transmitiendo emociones para todos los colombianos del mundo. Además de este tema, recientemente también presentó el video de Nada más, una historia de amor de su último álbum Sobreviviente (2016).



Mind está en la mitad de una gira que lo llevará por toda Colombia. Este viernes primero de septiembre en Cali, y el sábado 2 de septiembre en Bogotá, se presentará en el Concierto Radiónica, junto con artistas como Lianna, Monsieur Periné y La Pestilencia.



También participará en el Bogotá Music Market, que tendrá lugar en las próximas semanas. “Es una buena oportunidad para mostrar algo distinto. Va a haber instrumentos, el hip-hop tiene que ser más que dos manes gritando sobre una pista bajada de internet”, propone.



La música de Ali es universal porque se enfoca en lo local. Su lenguaje sencillo se mezcla con la jerga colombiana, y canciones como Mi raíz le ponen los pelos de punta al menos patriota.

Por eso le emociona encontrarse con colombianos por fuera. Regresó hace poco a instalarse de nuevo en Colombia, después de haber estado diez años en Ecuador y Argentina.



Son los colombianos los que se le acercan después de un concierto como el de Nueva York para contarle entre lágrimas que no pueden volver porque no tienen documentos, o que, aun si pronuncian mejor ‘brother’ que ‘hermano’, se sienten colombianos y se identifican con su música.



Frente a la xenofobia actual en el mundo, el artista cree que los viajes son necesarios para ponerse del otro lado y entender al inmigrante. Como en Colombia mucha gente no puede viajar, la música también ayuda. Rompe estigmas.



“Estuvimos cantando en Milán y se sabían Mi ciudad es fresca, que es sobre Bogotá. Al final del concierto le pregunté a un chico rubio que no había dejado de saltar que de qué parte de Colombia era. Me respondió en italiano que no hablaba español. El rap es un idioma universal porque moviliza sentimientos similares más allá de la región”, afirma.



Ali también reflexiona acerca de la migración venezolana a Colombia: “Creemos que la forma de vida que está estipulada es la única que existe, y al que venga con otro acento o color de piel se le da duro. Cada vez que me encuentro con un venezolano le digo ‘bienvenido, hermano, esta es tu casa’, porque así me lo dijeron a mí”, recuerda.



Aunque el año pasado presentó Sobreviviente, un álbum lleno de distintas perspectivas sobre la inseguridad ciudadana, Bogotá, la paternidad y qué es ser colombiano, Ali no aguantó mucho sin escribir y rapear.



“Estoy en proceso de volver a colaborar con todos los que no pude antes, como el mexicano Gera MXM y el peruano Norick. También con una leyenda del rap colombiano y otra con un grupo histórico del rock de acá. Y estoy haciendo beats como loco”, confiesa.

¿Dónde y cuándo?

Cali, primero de septiembre, 4 p. m. Universidad del Valle, gratis. Bogotá, 2 de septiembre, 12 m. Media Torta, boletas llamando a la emisora.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO