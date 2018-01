Plácido Domingo y la Filarmónica, de lo íntimo a lo monumental

El tenor español Plácido Domingo nunca creyó que iba a seguir presentándose en escenarios de todo el mundo a su edad (cumplirá 77 años el 21 de enero). “En este momento, les puedo decir que no sé si en tres meses voy a estar cantando”, aseguró el cantante en una rueda de prensa el martes en Santiago Chile, donde se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) el jueves, en el Teatro Corpartes, y el domingo, en el Estadio Nacional, bajo la dirección del maestro estadounidense Eugene Kohn.

En el evento, en el que estuvo acompañado de la directora de la Filarmónica, Sandra Meluk, Domingo incluso bromeó asegurando que cuando acepta un contrato siempre advierte que, teniendo en cuenta su edad, podría llegar a no presentarse. “Hasta ahora me ha dado resultados (...). Yo firmo, y la vida dirá”, afirmó el español, quien tiene 50 años de carrera profesional, los mismos que celebró la Filarmónica el año pasado.



Según Meluk, el trabajo con Corpartes (entidad que organiza los dos conciertos) ha sido muy dinámico desde que la OFB recibió la invitación. El martes, la orquesta se reencontró con Kohn, con quien ya había trabajado el 18 y 19 de diciembre. En la tarde, tuvo su primer ensayo con el tenor español, con quien se presentó por primera vez en 1995, cuando dieron un recital juntos en el estadio El Campín.



“Es una persona muy amable, de una gran calidez y también es muy consciente del papel que ha tenido en el desarrollo de la ópera en el mundo”, le dijo Meluk a EL TIEMPO.



En el recital del jueves, en el que también se presentará la soprano puertorriqueña Ana María Martínez, se interpretarán arias de Rossini, Verdi, Mozart, Sorozabal y Piazzolla, entre otros.



De esa sala, que tiene una capacidad para 878 personas, la Filarmónica y Domingo se trasladarán al Estadio Nacional, que espera una asistencia de 43.000 espectadores. El concierto, en el que también estarán la cantante chilena Mon Laferte y el hijo de Domingo, tendrá un repertorio que mezcla clásicos de la ópera con canciones de musicales como The Sound of Music, West Side Story, My Fair Lady e incluso temas de Álvaro Carrillo y Armando Manzanero.



Para el tenor español, el gran reto del concierto del domingo es que el sonido les haga justicia a las voces en un escenario de grandes dimensiones como el Estadio Nacional. “Lo que yo no aguanto a veces en los estadios es el sonido distorsionado, por eso tenemos un experto desde el tiempo de los Tres Tenores para hacer este tipo de espectáculos (...). Lo que me dice el público cuando sale del estadio es que se siente como si estuviera en un recinto como este (de cámara), y eso es lo que me llena de alegría”, añadió.



“Soy, como se dice, una bestia del escenario. Buscamos siempre, si hay una romanza, un dueto o un terceto, meternos verdaderamente y concentrarnos en los personajes para que a la gente le llegue lo que estás cantando”, aseguró Domingo en la rueda de prensa.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

