La décima edición del concierto Radiónica será en Bogotá y Medellín

Julio cierra con el concierto Radiónica, que en esta ocasión se realizarán en Medellín, el 26, en el teatro Pablo Tobón Uribe, desde las 5 p. m., y en Bogotá el 28, en la Media Torta, desde la 1 p. m.

Serán dos encuentros de rock, pop, hip hop, sonidos alternativos, indie y electrónica regional mexicana, entre otros géneros.



En la capital antioqueña se presentarán los grupos nacionales MC Kno, La Doble A, Asuntos Pendientes, Providencia y la banda española Love of Lesbian.



Y en Bogotá estarán los locales Los Petit Fellas, Alcolirykoz, Profetas, V For Volume y Mad Tree, con Bersuit Vergarabat de Argentina, Love of Lesbian de España y Centavrvs de México.



Las bandas colombianas escogidas para esta edición del concierto son las que han ocupado los mejores lugares en el top 25 de la emisora.



Para Dora Brausin, subgerente de Radio de RTVC Sistema de Medios públicos, “la nómina musical es una muestra representativa de artistas que crean y marcan tendencia en Colombia y el exterior, a través de sus estilos y discursos sonoros”.



Por su parte, Álvaro González, el ‘Profe’, director de Radiónica, comentó: “Estos artistas han hecho un proceso en la emisora”, y es que Radiónica ha sido la casa y el lugar de inicio de varios grupos nacionales.

Además, se cumplen 10 años de la realización del Concierto Radiónica, “que, desde que nació, cuenta historias sonoras, acompaña procesos creativos, reflexiona sobre la construcción de estéticas y promueve ejercicios de integración entre países a través de la música”, dice González.



Brausin agrega que la selección de artistas “es un saludo a la diversidad de sonidos, culturas y a la convicción editorial de que los músicos colombianos tienen grandes propuestas que ofrecer”.



Este concierto forma parte de la 12.ª Bienal Internacional de Radio ‘Radiosferas, el futuro presente’, que organiza la radio pública colombiana en asocio con Radio Educación de México y que se llevará a cabo en Bogotá del 24 al 28 de julio.



¿Dónde y cuándo?



Concierto Radiónica. 26 de julio, 5 p. m., Teatro Pablo Tobón, Medellín. 28 de julio, 11 a. m. Media Torta, Bogotá. Entrada libre. Se puede seguir por la señal de Radiónica y radionica.rocks.



