Zakk Wylde vuelve a Bogotá con su grupo Zakk Sabbath

Cuando Black Sabbath llegó a su fin, el guitarrista de la banda, Zakk Wylde, decidió que continuaría con su legado. Wylde, quien había trabajado con Ozzy Osbourne desde el álbum ‘No Rest For The Wicked’ (1988), creó un proyecto llamado Zakk Sabbath para inmortalizar y mantener en conciertos la obra y memoria de los pioneros del heavy metal.

El grupo que lidera Wylde se presentará en Bogotá el próximo 21 de noviembre, en el Teatro Royal Center. Canciones trascendentales del género como ‘Black Sabbath’, ‘War Pigs’ y ‘Iron Man’, entre otros temas, harán parte del repertorio de la noche en el que la oscuridad y la maestría musical se encontrarán.



Zakk Sabbath no es cualquier banda tributo. Además de la experiencia y talento de Wylde en la guitarra, cuenta con el baterista Joey Castillo (Danzig, Queens of the Stone Age) y con el bajista Blasko, quien también tocó con Osbourne y Wylde en el álbum Black Rain (2007).



Desde ‘No Rest For The Wicked’, cuando remplazó al guitarrista Jake E. Lee, Wylde participó como protagonista en discos de Osbourne como 'No More Tears' (1991), 'Ozzmosis' (1995), 'Down to Earth' (2001) y 'Black Rain' (2007), así como varios proyectos en vivo.



Además de su unión con Osbourne y de Zakk Sabbath, su carrera se ha destacado por ser el líder, guitarrista, pianista, vocalista y fundador del grupo Black Label Society.



Aparte del talento de los integrantes, lo que separa a Zakk Sabbath de un homenaje más a la agrupación británica es que Wylde participó directamente en la evolución del rock pesado, tocando junto a Osbourne por cerca de treinta años.

Boletería

Preventa

Iron Man: $195.000



War Pigs: $95.000

Venta general

Iron Man: $230.000



War Pigs: $130.000



*Valores no incluyen valor de servicio Tu Boleta.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO