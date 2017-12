Yuri Buenaventura: concierto en el Colón y condecoración

Nacido en la isla de Cascajal, en Buenaventura, Yuri Buenaventura (1967) ha llegado a un punto muy importante en su carrera, tras 20 años de dejar su terruño para radicarse en París, donde consolidó su proyecto musical en el mundo salsero.

Reconocimientos como el recibido la semana pasada por parte del Ministerio de Cultura, la Gran Orden de esta cartera, se unen al que el Gobierno francés le otorgó en el 2014, la Orden de las Artes y Letras en el grado de caballero, valorándole sus aportes a la cultura francesa y su trayectoria musical.



Buenaventura, además, cierra un gran año. Desde la pasada Feria de Cali, en el 2016, cuando fue uno de los invitados especiales, sus presentaciones en Colombia aumentaron para gusto de sus seguidores y de aquellos que lo empezaron a conocer gracias a sus canciones.



Y para corroborar esta buena época, el cantante se presentará esta noche en el teatro Colón, de Bogotá, en un concierto en el que estará con su Big Band y en el que interpretará Mala vida, El guerrero, Valle de rosas, Cuánto te debo, Palo y cuero y Salsa rai, entre otras.



Buenaventura tiene una gran capacidad de moverse entre distintos géneros, incluyendo el latin jazz y el tango, que le gustan.



Pero ha observado un especial respeto por los sonidos tradicionales del Pacífico colombiano. De hecho, reconoce que ha compuesto poco en los géneros de esta zona, precisamente por esa reverencia que siente.



Pero tiene un currulao que se llama Tiíto, que hizo al lado de uno de esos ríos caudalosos del Pacífico donde se ahogó uno de sus tíos.



“Me fui a rezarle allá, era un río que bajaba directo de los Andes y entonces empecé a oír un sonido como así: ‘tutumpun, tutitun, tutumpun...’. Me pregunté qué era, y cuando me acerqué me di cuenta de que lo producían las piedras al pasar agua entre ellas. La música, entonces, son frecuencias que viajan”.



Así, agregó, ha logrado moverse uno de los instrumentos que más quiere y respeta, la marimba de chonta.



“Ha atravesado ese obstáculo de la selva con toda su biodiversidad, llevando su ancestralidad, su memoria del hombre africano. Seguramente, un físico puede explicar mejor cómo se mueven el sonido y la música, pero lo cierto es que ahí hay memoria”, comentó Buenaventura.



Agrega que sería grande llevar la marimba de chonta, que aquí es Patrimonio Intangible de la Humanidad, a esa África de donde salió, seguramente, con otra forma y otro sonido.



Yuri Buenaventura siempre será una buena fuente para hablar de música del mundo y de la que suena y se siente en el Pacífico.



Su papá lo metió en la música cuando tenía siete años. Primero quería que su hijo cantara en un espectáculo y luego se arrepintió, pero Buenaventura ya estaba en el escenario, con los ojos cerrados e interpretando el tema El gamín.



Luego se fue a París, a estudiar, y terminó cantando por cosas de la vida. Terminó haciéndose muy grande y trabajando con reconocidos de la música como Papo Lucca, Ray Charles, Cheo Feliciano, Roberto Roena, Tito Puente y Orlando Poleo.



Viene con frecuencia a Colombia y se da la pasada por Buenaventura. Allí, ha dicho, está su esencia. Tiene que ir a oler el mar y a hablar con los amigos de toda la vida. Así, tal cual, sus amigos de toda la vida.

Trayectoria según sus discos

Yuri Buenaventura ha grabado los discos Herencia africana (1996), Yo soy (2000), Vagabundo (2003), Salsa dura (2005), Cita con la luz (2009) y Paroles (2015).

Este último es un disco en homenaje a Francia y a sus canciones más famosas.

¿Dónde y cuándo?

Este miércoles, 7:30 p. m. Teatro Colón. Calle 10.ª n.° 5-32, Bogotá. Informes: 5936300 y Tuboleta.com. Boletas: 40.000, 60.000, 90.000 y 120.000 pesos.



CULTURA

EL TIEMPO @CulturaET