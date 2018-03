Queens of the Stone Age regresa a Bogotá este sábado con ‘Villains’

Cuando Queens of the Stone Age pisó un escenario colombiano por primera vez, en el 2014, entregó una presentación memorable para más de 3.000 asistentes que se reunieron a verlos y a cabecear con ellos en el Royal Center.

Durante casi dos horas, el grupo californiano interpretó algunas de las mejores canciones de un repertorio que ha venido nutriendo desde hace 20 años.



Queens of the Stone Age nació cuando el vocalista Josh Homme decidió aventurarse en una nueva empresa musical luego de que Kyuss, banda a la que pertenecía, se desintegró a mediados de los 90. El músico también es recordado por su otra banda, Eagles of Death Metal, que sufrió el ataque al Bataclán, en París.



En la noche de este sábado, en el Palacio de los Deportes en Bogotá, el grupo conformado también por el guitarrista Troy van Leeuwen, Michael Shuman en el bajo, el multiinstrumentista Dean Fertita y el baterista Jon Theodore, prepara una presentación propulsada por su nuevo álbum, Villains (2017), que estuvo nominado a mejor álbum de rock en la pasada entrega de los Premios Grammy y contó con la producción del británico Mark Ronson.



En esta ocasión, como antesala, la agrupación colombiana Los Makenzy será la encargada de preparar al público para la sobrecarga de rock que los espera esta noche.



Canciones como The Way You Used To Do, Feet Don’t Fail Me y The Evil Has Landed, todas ellas provenientes de Villains, han retumbado en los escenarios de Chile, Argentina y Brasil, donde la banda se ha presentado hasta ahora en su paso por Latinoamérica.



Pero el grupo entregará canciones de otros álbumes que se han convertido en clásicos propios como Lullabies To Paralyze (2005), Songs For The Deaf (2002) y ...Like Clockwork (2013).

La apertura de puertas para el concierto será a las 7 p. m. y se espera que los primeros artistas estén en escena a las 9 de la noche.

Dónde y cuándo

Palacio de los Deportes (avenida 63 n.º 42-00) a las 7 p. m. Boletería disponible en www.tuboleta.com desde 106.400 hasta 275.000 pesos.



