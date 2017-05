Paulo Cuevas, el ‘youtuber’ que le canta al anime y a los videojuegos

A diferencia de los músicos convencionales, el colombiano Paulo Cuevas no suele hacer conciertos ni discos para dar a conocer su trabajo. En lugar de eso, prefiere tener un público digital a través de su canal en YouTube, que a la fecha cuenta con más de 117.000 suscriptores.

“A finales del 2014 decidí grabar el villancico Los peces en el río en versión metal. Lo publiqué en YouTube y tuvo como 20.000 reproducciones en tres días. Es decir, lo vieron muchas más personas que las que fueron a ver mis conciertos en bares durante todo un año”, dice el músico.



Sin embargo, el verdadero deseo de Cuevas era reunir en un solo producto sus tres pasiones: el metal, las series de anime y los videojuegos. Así que empezó a crear y a subir versiones de temas como Chala Head Chala (de Dragon Ball Z), Pegasus Fantasy (Los Caballeros del Zodiaco), Sign (Naruto Shippuden) y hasta la canción de Pokémon.



“Comencé a escuchar metal cuando jugaba Megaman. A partir de ese momento descubrí una combinación que me gustaba tanto que la única forma de superar mi adicción a los videojuegos fue volverme adicto a la música. Me dediqué a tocar piano y ya no tenía casi tiempo para jugar”, cuenta Cuevas.



Ahora, este cantante, bajista, guitarrista y baterista se reunirá con su público el próximo 20 de mayo, en un concierto presencial y para todas las edades en el que además interpretará algunos clásicos del metal que marcaron su vida.



El canal se puede ver en este enlace.

¿Dónde y cuándo?

Sábado 20 de mayo, 2:30 p. m. Ozzy Bar (Av. Boyacá n.° 64F -15, Bogotá). Precio: 25.000 pesos. Boletas en la página www.paulocuevas.com/boletas



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO