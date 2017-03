'La música de mantras es la forma más poderosa de sanar': Bellone

Justo cuando atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su vida, el músico argentino Daniel Bellone fue invitado a participar en un ritual tradicional azteca llamado ‘temazcal’: un baño de vapor a manera de sauna que tiene como objetivo conectar al individuo con la tierra y hacerle sentir que retorna al útero materno.



“Quien guiaba el ritual cantó un mantra y yo tuve una experiencia extraordinaria: vi toda la secuencia de mi vida en unos 20 segundos. Fue algo que me permitió entender quién era y cuál debía ser mi propósito”, dijo Bellone.

El argentino, quien el primero de abril ofrecerá un concierto en Bogotá, quedó tan impactado que aun sin saber muy bien cómo funcionaban los mantras, supo que su destino era hacer música especializada en este campo espiritual.

Para Bellone, los mantras son sílabas o palabras que se usan para relajar a las personas y conectarlas con su interior. “Uno de los que más me gusta cantar se llama Moola, que significa ‘raíz’. Tiene que ver con lo fundamental y puede darte todo lo que necesitas para sentirte realizado”, dice.



Despertar a través de la música, como se llama su espectáculo, combina este tipo de sonido ancestral con música electrónica. Sin embargo, la propuesta de Bellone busca ir más allá del entretenimiento y trascender a un plano más existencial.



“La música es una expresión de lo que está pasando, de la tecnología, de la velocidad a la que nos movemos. Mi misión es hacer música fusionando estos sonidos con electrónica, guitarra, batería, bajo y algo especial que logre producir una transformación en el espíritu de las personas”.



Bellone define esta mixtura como ‘la música del futuro’, “aquella que va más allá del simple ocio y que genera un estado de conexión con la propia energía”.



El artista asegura que “el futuro está en lograr un cambio de percepción que transforme tu destino y te aleje del sufrimiento, que es el resultado de cómo ves la vida, no de las situaciones en sí mismas”.



Aunque los mantras son pronunciados en diferentes idiomas, no se necesita tener ningún conocimiento especial o experiencia previa para asistir y disfrutar del espectáculo, ya que su efecto ha sido declarado universal.



Para Bellone, “la música de mantras es la forma más poderosa de sanar”. Por eso, ha dicho que su presentación ofrecerá una experiencia nueva para los asistentes y les dejará muchas enseñanzas.



“Daré un marco a la mente e intentaré dirigir los pensamientos hacia cierto campo de juego, donde la gente pueda contemplar sus vidas en una dirección que puede estar relacionada con la creación de riqueza o con descubrir el amor. Cada mantra tendrá un propósito”, concluyó.



¿Dónde y cuándo?

Sábado primero de abril, 3:30 p. m. Dembow, calle 85 n.° 14-05, Bogotá.

Boletas en Armando Records, calle 85 n.° 14-46, piso 3. Precio: 110.000 pesos.



