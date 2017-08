Mr. Big, ícono del ‘hard rock’, dará concierto en Bogotá

Billy Sheehan, bajista de la banda Mr. Big, ha escuchado por más de 20 años que el rock se va a acabar. Pero él tiene algo que decir y hacer al respecto: “Lo siguen diciendo, y el rock sigue avanzando. En todo el mundo está en muy buena forma. Yo estoy emocionado, el panorama es fantástico: el rock no se va a acabar”.



Mr. Big es una prueba de ello. Fundada en 1988, la banda de ‘hard rock’ tiene nueve álbumes de estudio y éxitos como ‘To Be With You’ (1992). Casi 30 años después siguen en el ruedo haciendo música, aunque se separaron entre 2002 y 2009.



Hace unos meses presentaron su disco ‘Defying Gravity’ y estarán en Colombia en concierto el 31 de agosto.

Junto con Sheehan en el bajo, integran la banda Paul Gilbert (guitarra), Eric Martin (voz) y Pat Torpey (batería). Entre sus álbumes se destacan ‘Lean Into It’ (1991), ‘Bump Ahead’ (1993) y ...’The Stories We Could Tell’ (2014).



El crecimiento de la banda no riñe con el tiempo que lleva haciendo música. Como cuenta Sheehan, cada vez tienen más seguidores jóvenes que van a los conciertos y los saludan por redes sociales.



Por eso están emocionados de venir a Colombia: “Vamos a dar todo lo que tenemos por ustedes”, dice.



La fórmula para hacer su rock es sencilla, y la usaron en ‘Defying Gravity’.



“Es el mismo proceso en todos los álbumes, y es simple: nos juntamos en el estudio y grabamos la música. Ya queríamos hacer un disco y, como el productor estaba disponible, lo hicimos”, cuenta Sheehan.



Quizás los más aficionados a Mr. Big perciban en este disco un retorno a los sonidos del comienzo de la banda, de finales de las décadas de los 80 y 90. “Es porque tenemos al equipo original de vuelta”, explica.



“Junto con el productor somos los mismos de los primeros cuatro discos. Fue maravilloso trabajar juntos de nuevo: tenemos una química musical innegable, que es evidente en los resultados del álbum”, añade el músico, de 64 años.



Esa química, para Sheehan, fue la que ayudó a que las cosas fluyeran después de estar siete años separados. Luego de su reencuentro en el 2002, parecía que hubieran permanecido juntos todo el tiempo.



“Somos las mismas personas, un poco más viejas y sabias. Fue automático, como ha sido siempre. Es por el tipo de personas y músicos que somos”, asegura.



Aunque han tocado en todos los rincones del globo, Sheehan cuenta que Mr. Big mantiene su espectáculo consistente, independientemente del lugar a donde vayan.



“El concierto es el mismo porque la gente es la misma en todos lados. Puede que hablen otros idiomas, pero están conectados porque la música es universal”.



“Es fantástico que se sepan las canciones en los conciertos”, explica. “Son como hermanos y hermanas, como amigos que hemos conocido en distintos países y diversas culturas”.



No obstante ese contacto, no calculaban lo grande que era el mercado de América Latina para su música.

“No pensábamos en eso porque no nos concentrábamos en los negocios ni en el mercadeo. Pero, a través de las redes sociales, me he dado cuenta de que mucha gente nos espera allá. Es fantástico, y estamos muy felices”, agrega con emoción Sheehan.



Precisamente, ese aspecto, ir de gira y hacer conciertos en otros países, es el favorito de Mr. Big. Aunque llevan tanto tiempo viajando con su música, no se sienten agotados.



“Cuando estás de gira puedes ver a la gente, conoces a tus seguidores y disfrutas de lo que haces”, confiesa.



“Lo adoro, es lo más importante en la vida, me encanta. Me gusta más que ir al estudio o componer. En los ‘shows’ en vivo hay más gente, más diversión, más amigos. En el estudio solo son algunas personas y mucho trabajo”, añade.



Así como el rock no se va a acabar, no está en el panorama de Mr. Big parar. Sin embargo, tampoco es claro qué viene en los próximos años para la banda.



“Veremos. No nos gusta planear mucho, solo queremos vivir nuestras vidas”, concluye Sheehan.

¿Dónde y cuándo?

Mr. Big en Bogotá, el jueves 31 de agosto, en el auditorio de la Escuela de Música y Audio Fernando Sor (calle 26 n.° 34A-37). Boletas: 150.000 pesos, disponibles en la escuela o en los teléfonos 340 7771 - 340 7772 - 340 7773.



SANTIAGO CEMBRANO

Cultura y Entretenimiento