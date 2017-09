'Me gusta que mis canciones describan escenas': Masta Ace

El rap no es música para viejos, parece exclamar la historia. Artistas que revolucionaron el género en los años 80 y principios de los 90 como Rakim, Ice Cube y Big Daddy Kane son puntos débiles en el radar actual. Aunque sus discos siguen siendo clásicos, han pasado ya varios años desde que sacaron nueva música.



Masta Ace, por el contrario, parece saber cuál es la fórmula para envejecer con gracia en el ‘hip hop’. El veterano rapero de Brownsville, Brooklyn, debutó con una participación reveladora en ‘The Symphony’ (1988), de Marley Marl, al lado de gigantes como Kool G Rap y Kane. Casi 30 años después sigue trabajando duro: el año pasado presentó su álbum ‘The Falling Season’ y ahora está trabajando en otro más con producción de Marco Polo.

Ace, de 50 años, estará en concierto este sábado en Bogotá, acompañado por Marco Polo, icónico productor que mantiene vivo el sonido característico del ‘boom bap’ de Nueva York. El evento, organizado por El Sello Pro, tendrá lugar en el Auditorio Lumiere.



La forma descriptiva en que cuenta historias caracteriza a Masta Ace. Discos como ‘A Long Hot Summer’ o canciones como ‘Brooklyn Masala’ y ‘Take a Walk’ son ejemplos de esto. Como un cronista, ha logrado documentar lo que ha visto o imaginado en las calles de Nueva York.



Mientras tanto, Marco Polo representa a la perfección el sonido del 'hip hop' de la costa este. Con una percusión exquisita, de su arsenal sobresale su colección ‘Port Authority’, así como la serie ‘Pad Thai’, para los que quieran entender cómo logra su sonido característico que rompe cuellos.



Masta Ace y Marco Polo hablaron con EL TIEMPO sobre sus trabajos juntos, el momento por el que está pasando el hip hop, sus procesos creativos y el rap de los años 90.



Ace, ¿por qué es importante para ti contar historias en tu música?



MA: Me gusta escribir historias que hagan que la gente cierre sus ojos y se puedan imaginar la escena que estoy describiendo, cómo se ve la gente y el paisaje. Es una forma que tienen para escapar. Cuando estoy creando pienso en los pasajeros de un bus lleno, que van al trabajo, y cierran los ojos y se desconectan y olvidan de sus problemas por unos minutos con una canción mía.



Llevas 30 años en el rap, y de la gente con la que empezaste, la Juice Crew, pareces ser el único que sigue haciendo música ¿Cómo te has mantenido activo y creando mientras envejeces y el género cambia?



MA: Toda la música que hago intento que se sienta actual, pero también como un salto al pasado, en cuanto al sonido. Algunos artistas se quedan atrapados en la era en la que fueron más exitosos, entonces siguen intentando hacer su música así, y a los fans no los atrapa eso. Hay artistas que no sacan más música porque tuvieron tanto éxito con los discos que sacaron al principio de sus carreras, con clásicos innegables del ‘hip hop’, que saben que cuando los toquen en un concierto la gente los va a conocer y a volverse loca. Entonces pueden confiar en el éxito de sus trabajos anteriores. Yo no tengo un disco así, tengo música muy buena, pero sigo trabajando por un álbum de hip hop que se vuelva un clásico.



¿Cómo crees que se compara tu nuevo álbum con los primeros que hiciste?



MA: Me encanta mi nuevo álbum, porque casi no uso ‘samples’, y poder hacer ese tipo de música sin que haya muchos ‘samples’ es un logro, y no es fácil. Pero se sigue sintiendo cálido, ‘boom bap’ y hip hop. Todo es posible si estás concentrado y tienes al productor adecuado. Entonces creo que queda muy bien parado frente a mis discos anteriores.



En ese disco, ‘The Falling Season’, varios de los hijos de tus amigos son personajes de la historia. ¿Cómo fue volver a vivir tus años de colegio a través de ellos?



MA: Fue muy emocional, hubo veces en que me tuve que limpiar las lágrimas de los ojos cuando estaba haciendo el álbum. Esas experiencias me devuelven a una época en la que mi mamá y mi abuela estaban vivas, tenía 16 años y la vida era muy simple. Cuando escucho esas canciones, y pienso en estos hombres adultos con los que éramos jóvenes en esos momentos: íbamos a clase, bromeábamos, jugábamos fútbol americano. Ahora nuestros hijos tienen la edad que teníamos ahí, y veo lo jóvenes que éramos, lo mucho que teníamos el mundo por delante. Es increíble.



Unos años después de la época de ese álbum, cuando volviste de la universidad, el crack había golpeado a tu barrio ¿Cómo está Brownsville, tu comunidad, ahora?



MA: Es duro de admitir pero las cosas no han cambiado para nada en Brownsville, donde crecí. La gente sigue rodeada de asesinatos, drogas, negatividad y pobreza. 30 años después lo único que ha cambiado es que ahora hay drogas más duras, aunque el crack sigue por ahí.



¿Ustedes dos cómo se conocieron? ¿Cómo es su relación?



MA: Conocí a Marco cuando él estaba haciendo una pasantía en un estudio que se llama ‘The Cutting Room’, en Manhattan. Yo estaba ahí grabando mi canción ‘Beautiful’, y él me entregó un CD y me dijo ‘Hey, hago beats, revísalos’. No escogí ninguno pero me gustaron todos, entonces le dije que me mandara más. Terminé escogiendo uno para ‘Do It Man’, de mi disco ‘A Long Hot Summer’. Y luego él me pidió que estuviera en su disco ‘Port Authority’, e hicimos ‘Nostalgia’. Entonces somos amigos desde entonces, ahora estamos trabajando en un disco.



¿Cómo va el disco?



MP: tenemos 7 u 8 canciones casi hechas. Estoy emocionado, me gusta como está quedando. Ambos somos perfeccionistas, entonces puede ser un proceso largo. No tenemos una fecha definida. Pero era algo de lo que habíamos hablado antes. Ya hemos viajado antes y yo hago de DJ en sus conciertos. Tenemos una muy buena relación. Él es como mi hermano, entonces era cuestión de tiempo que pasara esto.



Marco, ¿Cómo es trabajar con Ace?



MP: Es uno de los mejores raperos de la historia, y de los más infravalorados: no tiene el reconocimiento que merece. Es uno de los mejores también haciendo álbumes, sabe cómo hacerlos, y eso para muchos artistas es difícil, por eso lleva tanto tiempo en esto. Su proceso de creación es muy interesante: plantea ideas y las ejecuta una y otra vez hasta que queden perfectas. Es genial, siempre quiere mejorar, igual que yo.



¿Qué diferencia a tus ‘beats’ de los demás?



MP: Mis baterías. Pienso que el hip hop depende mucho de las baterías, es importante que un beat te golpee apenas lo escuches, que tu cabeza se mueva. Para mí es importante estudiar los ‘breaks’ originales que todo el mundo utilizaba al principio, como los de James Brown. Hay que entender de donde viene todo, y luego encontrar tu propio estilo. Si no entiendes de donde viene la cultura no puedes contribuir a la cultura. Yo a partir de esas influencias encontré el sonido de Marco Polo.



¿Qué opinas de la crítica a muchos artistas nuevos del rap porque no estudian a los pioneros del género?



MP: Esta nueva generación no creció con Gang Starr, Wu-Tang, Biggie y Nas. Entonces si quieren aprender de eso, muy bien. Yo intento mostrarles a los artistas jóvenes con los que trabajo, como AFRO y Marlon Craft, MCs buenos de los 90s. Pero hay raperos a los que no les interesa eso, y eso no es malo. Cuando estaba en el colegio mi papa entraba a mi habitación, y yo estaba escuchando Grave Diggaz y fumando marihuana, y él no entendía nada de esa música. Ahora es lo mismo. Con tal de que nadie sea irrespetuoso con la cultura, no tengo problema.



¿Te gusta que los ‘samples’ de tu música sean obvios o prefieres esconderlos?



MP: No pienso en eso, solo me gusta hacer la mejor música posible. Algo que sí me parece irrespetuoso es cuando la gente se esfuerza para decirles a los demás cuáles son mis ‘samples’. Muchos de nosotros no seguimos el proceso legal para conseguir los ‘samples’, entonces si les dices a los demás de donde vienen, eres un soplón. Si sabes de donde viene, bien por ti, pero no lo comuniques. Eso lo aprendí de mis mayores: DJ Premier y Pete Rock no hablan de sus ‘samples’, no es información pública.



¿Qué piensan de la popularidad del hip hop hoy, con artistas como Drake y Kendrick Lamar entre los más populares del mundo?



MA: Ha sido un viaje increíble. Para algunos aún es peligroso, porque refleja lo que pasa en los barrios, en los que todavía hay violencia y pobreza, entonces va a haber gente que hable de eso porque es lo que ve. Pero es genial que el hip hop sea tan grande en el mundo, porque otros géneros nos respetan más. Hubo un tiempo en el que el rock no nos reconocía como música. Ahora estamos en todos lados, tienen que hacerlo.



MP: Sí, definitivamente es genial. Por ejemplo, lo que hizo Google por los 44 años del hip hop es muy positivo. Para mucha gente que aún no sabe que es el hip hop, la plataforma de búsqueda más grande del mundo se lo va a mostrar. A mí me pareció muy bueno. Esa es la cosa con los puristas, que se molestan y luego dicen ‘Oh, tú no sabías nada del rap y ahora sabes pero solo porque Google te dijo’. ¡Ese es el punto! Hay que contarle a la gente.

