María Isabel Saavedra, en formato íntimo

En sus 20 años de trayectoria, la cantautora vallecaucana María Isabel Saavedra suma cerca de 600 canciones propias, de las cuales 190 han sido cantadas por artistas como Óscar de León, Ivy Queen, La India, Alberto Plaza, Gloria Trevi, Rey Ruiz y Piero.



Y de su canción Me borrarás, se pueden encontrar 75 versiones diferentes en YouTube.

Sin embargo, uno de los momentos más felices de la carrera de Saavedra –como se le conoce en el mundo artístico– será la noche de este viernes, cuando se presentará por primera vez en solitario en el Teatro Colón de Bogotá.



“Creo que es un sueño cumplido, pues como cantautora es llegar al escenario, tal vez, más sagrado de mi país”, comenta.



La compositora bautizó su concierto Mujeres de carne y versos, puesto que estará rodeada de un grupo de artistas mujeres que “eligió con lupa” entre las muchas que ella hubiera querido invitar.



“Además, es una excusa para hacer un espectáculo con mayor teatralidad, con una banda que es más un formato de cámara con cuerdas y que combina también el sonido pop”, anota.



Para sus seguidores, Saavedra ha querido compartir escenario no solo con dos cantantes reconocidas como son Ilona y la jazzista María Elvira Escandón, sino con un grupo de amigas de otras disciplinas, como la poeta María Fernanda Martínez, quien declamará los versos y aforismos de Saavedra.



A esto, se une un espectáculo de danza contemporánea, a cargo de la coreógrafa Xiomara Navarro, y una propuesta escenográfica a cargo de la escultora Ana María Piedrahíta.



Por su parte, María Isabel Mejía, joven guitarrista y tiplista, estará acompañando a Saavedra en varias de sus canciones.



El programa cubre 20 composiciones consentidas de la cantautora vallecaucana, a tono con la celebración de sus dos décadas como cantante.



“Voy a cantar Me borrarás, que ha sido una obra trascendente, que me grabó Helenita Vargas cuando yo tenía 18 años”, dice la artista.



También interpretará canciones de su último disco Maldito y Santo y otras como Día de tristeza, muy conocida por la versión de su colega Andrés Cepeda.



“Creo que va a ser un recorrido por toda la historia, pero también por la música nueva”, concluye la artista, recordada también por su apoyo a la música andina colombiana, desde el Festival del Mono Núñez, en su natal Ginebra.



¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Este viernes, 7:30 p. m., en el Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Informes: 381 6358. Boletas: 40.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO