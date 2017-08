Lista de rumbas y conciertos durante este fin de semana festivo

El primer disco de Salomón Beda

El cantante colombiano, conocido por mezclar generos como folk y tropical, presenta su nuevo trabajo discográfico, Pa’ lante. La producción tiene colaboraciones con el dominicano Vicente García y el mexicano Jósean Log, entre otros. El disco está compuesto por 12 canciones en las que Beda canta en inglés y en español.

Este viernes 9:30 p. m. Armando Records.

Calle 85 n.° 14-46, Bogotá.

Entradas desde 20.000 pesos.

Richie Ray y Bobby Cruz, grandes

Los cantantes de salsa Richie Ray y Bobby Cruz (foto) compartirán escenario con estrellas de La Fania como Ismael Miranda, Andy Montañez, Adalberto Santiago y Bobby Valentín. Se podrán escuchar canciones como El ratón, Me gusta, Hay algo en ella y Cuando te vea.



Este viernes 8 p. m. Aeroparque Juan Pablo II. Carrera 70 n.° 16-04, Medellín.

Entradas en latiquetera.com desde 100.000 pesos.

Antonio Arnedo, en concierto

La mezcla entre los ritmos andinos, indígenas y de los territorios del Pacífico y el Atlántico que se juntan con el jazz es la propuesta del clarinetista Antonio Arnedo. El músico se presenta en el Primer Festival Internacional de Jazz en La Mesa, Cundinamarca.





5 de agosto. 7 p. m. Teatro El Goce Divino.

Calle 8 n.° 15-19, La Mesa, Cundinamarca.

Tel.: 300 886-5963.

Entradas desde $ 25.000.

Marc Anthony comparte escenario con Silvestre Dangond

El intérprete de salsa Marc Anthony llega con su gira ‘Full Circle Tour’ y también con sus más conocidas canciones, como ‘Tu amor me hace bien’, ‘Qué precio tiene el cielo’ y ‘No me conoces’, entre otras. Nacido en Nueva York en 1968, en 1991 ingresó al catálogo de la disquera RMM. Sus raíces latinas le vienen de sus padres, Felipe Muñiz y Guillermina Rivera, y también se ha desempeñado como actor. En esta presentación en Bogotá estará con el vallenato Silvestre Dangond.





Este viernes 8 p. m. Centro de eventos Autopista Norte. Autopista Norte n.° 2A-96. Boletas en ticketshop.com.co desde 200.000 pesos.

25 velas para Casa de Citas

Uno de los lugares culturales más representativos del barrio La Candelaria, en Bogotá, está de cumpleaños. El encargado de ‘prender la fiesta’ es el cantante Víctor Hugo Rodríguez y su grupo de música del Pacífico.





6 de agosto. 8: 30 p. m. Casa de Citas.

Carrera 3 n.° 12B-35, Bogotá.

Teléfono: 286-6944. Aporte: 15.000 pesos.

Mechanical Bulls rinde homenaje a Kings of Leon

Canciones como Sex on Fire, Use Somebody y Pyro serán interpretadas por la banda bogotana Mechanical Bulls, quienes rinden homenaje a la banda de Nashville conformada por los tres hermanos Caleb y su primo Matthew Followill.





6 de agosto. 9 p. m. Ozzy Bar. Carrera 72 n.° 65F-15, Bogotá.

Teléfono: 315 344-4165.

Entradas desde 20.000 pesos.

Nelda Piña y el sabor del Caribe

La intérprete de El sucusú y Plata en mano ha encontrado la manera de mantener la tradición con canciones que incursionan en el son negro, la gaita, el bullerengue, entre otros. Acaba de regresar de una gira por Europa.



Este viernes 9 p. m. Boogaloop Club. Carrera 13 n.° 65-42, Bogotá.

Teléfono: 732-6323.

Entradas desde 20.000 pesos.

Pipe Peláez y su música

El cantante y compositor vallenato que nació en Maracaibo (Venezuela) está estrenando la canción Vivo pensando en ti, una colaboración con Maluma que será interpretada por el artista en el concierto que ofrecerá en la Feria de las Flores en Medellín.



6 de agosto. 9 p. m. Discoteca Kukaramakara. Avenida El Poblado n.° 6S-26.

Boletas en latiquetera.com desde 57.000 pesos.

Desde la Sucursal del Cielo

Joseph, Leandro, Fabián, Carlos y Jean, cinco amigos caleños, integran la banda de rock alternativo Hotpants, una propuesta que mezcla los sonidos análogos y orgánicos del rock de los 90 con melodías dulces y nostálgicas.



Hoy. 9 p. m. La Hamburguesería, calle 85 n.° 12-49, Bogotá.

Teléfono: 610-2001.

Entradas: 20.000 pesos.

El Gran Combo y Niche

El Gran Combo de Puerto Rico y el Grupo Niche, dos de las agrupaciones salseras más reconocidas en el continente, se unen con sus éxitos, que van desde Un verano en Nueva York y Me liberé (El Gran Combo) a Cali pachanguero, de Niche, entre otras.



Este viernes 8 p. m. Coliseo de Ferias de Tuluá (Valle).

Información: tuboleta.com.

Entradas desde 30.000 pesos.

Rock y vallenato en Medellín

El cantante de vallenato, Gusi (en la foto) y la agrupación de rock colombiana, Los de Adentro, unen sus raíces costeñas para ofrecerle al público paisa un espectáculo en el que dos géneros musicales diferentes reúnen a los fanáticos de la música.



Este viernes 9 p. m. Discoteca Kukaramakara. Avenida El Poblado n.° 6S-26.

Boletas en latiquetera.com desde 52.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO